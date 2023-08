Las polémicas en Gran Hermano son pan de cada día y entre las comentadas en redes sociales se encuentra el trato que le estaban dando los participantes de la casa más famosa del mundo al nuevo integrante de la familia, Bigotes un perro que llegó a sumar amor y alegría a la casa estudio.

Sin embargo, Gran Hermano fue drástico en comunicarles los cuidados que necesitaba el perrito por lo que todos debían hacerse cargo de él. Lucas Crespo el último eliminado del reality estuvo involucrado en un hecho junto a Bigote y durante el programa del día lunes aclaró su versión.

¿Qué dijo Lucas cuándo el panel de GH le preguntó por Bigotes?

Cómo cada lunes los eliminados de Gran Hermano deben presentarse en el estudio del programa para ser entrevistados por los panelistas, y luego de que los animadores presentaran a Lucas Crespo, Nicolás Quesille le preguntó ¿Qué pasó con Bigotes? a lo que el joven respondió “yo en el aeropuerto me llegó esa información, me sentía en el mejor no la cague tanto dije yo, me abrazaba una argentina y de repente una chilena me dice ‘vamos los lulos y Bigote no hay que maltratar a los animales’ algo así, yo quedé para dentro en qué momento pensé, llegué al hotel y pensé cuando en mi vida le hice algo a Bigotes, y me acaban de mostrar el video. Yo estaba durmiendo con la manta puesta en la cara, no sé qué pasó me pudo haber mordido y yo saque la mano, no tengo idea qué carajo pasó, no me acuerdo”.

También confesó que “Yo pensé que era un momento que entrene con él y lo pude haber pasado a llevar, y me contaron todo lo que pasó con cartas y todo. Y encuentro lamentable que se vea esa escena hubiera dormido o no se ve como que le pego o lo pasó a llevar y llora, pero también encuentro injusto que se me tilde de maltratador en la calle en el aeropuerto, que venga alguien y me diga ‘maltratador’. Yo desde la primera semana que llegó Bigotes fui el primer weon en decir ‘Bigote vamos pa afuera’ y no pescaba nada y claro es cachorro más el estrés de 15 personas, yo decía que parecía gato porque era independiente, y la segunda semana que empezó a socializar fui el primer weon en jugar con Bigote, jugaba harto rato con él mientras entrenaba, le enseñe a no morder, le tiraba calcetines, pero que me tilden de maltratador de animales es una palabra más fuerte que la cresta”.