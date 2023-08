Uno de los amores que nació en Gran Hermano fue protagonizado por Lucas Crespo y Francisca Maira, quiénes se vieron en diversas situaciones románticas pero también en conflictos entre ellos debido a la desconfianza que tuvo Lucas antes de irse de la casa más famosa del mundo.

Además la llegada de Raimundo generó un distanciamiento más grande entre ellos, ya que Francisca se comenzó a acercar más al joven agrónomo ya que se conocían de afuera, mientras que Lucas prefirió tomar distancia de Fran al ver los cariños constantes que le daba a Rai, a pesar de que Lucas le demostró su amor y cariño de diversas maneras la joven se siguió alejando de él, luego de que Lucas le dijera que tenía una estrategia y toda la pieza comenzó a desconfiar de ella y los votos que había hecho.

¿Qué le dijo Fran a Lucas sobre Raimundo antes de que se fuera?

Luego de días de distanciamiento el domingo antes de que se conociera que Lucas Crespo iba a abandonar la casa, Francisca y Lucas tuvieron una emotiva última conversación, los dos abrieron su corazón, limaron sus asperezas y dejaron un café pendiente afuera del encierro para continuar con la amistad.

Fran nuevamente buscó a Lucas y le dijo “yo quería hablar contigo porque obviamente no sé qué pueda pasar hoy día, pero quería decir que yo en verdad te quiero caleta que lo que pasó en los dos meses era real por mi parte, pero cuando me dijiste esas weas en la fiesta hace dos semanas, pero desde ahí no digo que fue tu culpa, pero yo cague como con muchas personas en la casa y quizás fue dónde tú dudaste de mí, y está bien pero quizás al hablarlo antes con las otras personas se generó esa desconfianza. La verdad es que yo nunca te quise hacer daño, la wea que pasó cuando entró Rai, lo reconozco igual y siento que quizas hacerle cariño delante tuyo, no sabía que eran cosas que te podrían molestar tanto, pero yo igual intente hablar contigo y tu nunca me dijiste nada”.

Luego Lucas le confesó que “yo nunca en mi vida había querido tanto a una mina, y nunca en mi vida me había sentido tan querido por una mujer, pero sí desde el viernes me puse medio frío y dije que no me iba a afectar nada y me disculpó por lo que pasó y como dije las cosas y la forma, la forma que dije las cosas fue muy equivocada, no sé qué pasa en la casa que uno se vuelve loco y uno empieza a dudar”, a lo que Fran responde “es parte de la experiencia”.

Además Lucas le comenta que quizás debió renunciar y quedarse con la imagen de ellos dos haciéndose cariño, a lo que Fran responde “quizás ahora si me joteo a Rai y todo, pero ese weon no te llega ni a los talones, porque no va a hacer nunca nada de lo que tu hay hecho por mí, para mí tú eres demasiado especial eso es lo que quiero que entiendas, mírame todo lo que hiciste por mí te juro que nunca nadie lo ha hecho y por lo mismo me encantaría tomarme un café afuera contigo” finalizó Fran.