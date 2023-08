En un día determinante para los fans de Gran Hermano, en donde por primera vez se encuentran seis jugadores en placa, un insólito momento indigno a los seguidores del reality de Chilevisión, luego de que Lucas se refirió en negativas palabras a una reconocida artista internacional, pero eso no es todo, además la confundió con otra gran estrella.

Como es costumbre en el programa, durante la mañana Gran Hermano le coloca música a los participantes, para esta jornada escogió “Hung Up“, uno de los grandes éxitos de Madonna, también conocida como La Reina del Pop, de su álbum de 2005 “Confesions on a Dancefloor”.

Sin embargo, mientras sonaba la parte del coro “Every little thing that you say or do. I’m hung up, I’m hung up on you”, Lucas interrumpe para decir “Escuchando a Lady Gaga… ¿Quién en su sano juicio elige despertar con Lady Gaga?, señaló claramente equivocado.

Esto hizo que la causa “Lucas al 3331”, para eliminarlo de la casa de Gran Hermano, tome más fuerza por parte de los fans de ambas estrellas de la música, quienes expresaron su molestia a través de las redes sociales.

