Los conflictos en Gran Hermano no paran y luego de la llegada de Raimundo varios integrantes por sobre todos los hombres se han sentido amenazados por él. Sin embargo, el joven ingeniero se ha llevado bastante bien con la mayoría de los concursantes y se adaptó de inmediato a la “Familia Lulo” integrada por Jennifer (Pincoya) y Constanza. Como cada viernes en la casa más famosa del mundo se hace una fiesta, y Raimundo se molestó con Pincoya luego de que bailara encima de él mientras estaba acostada en la cama, pero esto no fue del agrado del participante.

El nuevo integrante del reality le comentó a Pincoya que “Tú sabes la relación que tenemos, la pasamos bien, nos hemos conocido harto. Yo también tengo mis límites. Tenemos la media buena onda… Es una cosa de que yo también soy un caballero, lo paso la raja, soy un loco, todo lo que tú quieras, no pierdo mis líneas”. A esto la oriunda de Chiloé le confesó que “Si tú te sentiste como que pasamos un límite, no sabía que te molestaba si no lo hubiere hecho. Ahora lo sé y no lo voy a volver a hacer. No lo veas como que lo hice con una doble intención, por algo lo hice contigo, porque había más confianza, porque con el resto no lo hubiese hecho”.

¿Qué dijo Rai luego del incómodo momento con Pincoya?

Luego de varios días de la fiesta, este lunes el último participante en llegar a la casa comentó a las cámaras que todas las cosas están bien con Pincoya. “Ojo, lo del otro día se aclaró. Se prestan para malas intenciones ciertas cosas, pero lo que importa es la opinión de la persona que le pasó y ella habló claro. Así que eso de tratar de ensuciar una imagen sin que sea, es reprochable. Se van a dar cuenta” señaló Rai.