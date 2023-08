Un tenso momento ocurrió entre dos de los integrantes de la “Familia Lulo” en el último capítulo de Gran Hermano, luego de que en la fiesta Pincoya hizo algo que causó la molestia de Raimundo.

Mientras estaban todos los jugadores en fiesta, la oriunda de Chiloé se subió a bailar encima de Raimundo, quien estaba acostado en una cama, de manera sensual, lo que no fue del agrado del jugador.

Sin embargo, lo que agravó la discusión entre ellos fue que tras el momento, el nuevo participante fue a conversarlo con personas del otro grupo, entre ellas Mónica, quien le dijo: “Me dio rabia. Me sentí mal como mujer. No son ocasiones para hacer estas cosas. A ella no le importa”.

“Tenis toda la razón, pucha Rai lo siento, no va a volver a pasar”, le señaló Constanza, mientras que el nuevo integrante del reality le señaló a Pincoya: “Tú sabes la relación que tenemos, la pasamos bien, nos hemos conocido harto. Yo también tengo mis límites. Tenemos la media buena onda… Es una cosa de que yo también soy un caballero, lo paso la raja, soy un loco, todo lo que tú quieras, no pierdo mis líneas”.

Mientras que la oriunda de Chiloé le respondía que no lo hizo con mala intención y que era feo que comente eso con personas del otro grupo, cuando deben solucionarlo entre ellos.

“Hemos armado una relación de amistad en este poco tiempo y se ha dado la confianza para dar las tallas que hemos tirado. Pero hay límites”, comentó el último jugador en sumarse a la competencia.

“Si tú te sentiste como que pasamos un límite, no sabía que te molestaba si no lo hubiere hecho. Ahora lo sé y no lo voy a volver a hacer. No lo veas como que lo hice con una doble intención, por algo lo hice contigo, porque había más confianza, porque con el resto no lo hubiese hecho”, señaló Pincoya.

Gran Hermano le llama la atención a Pincoya

Tras esto, Jennifer fue llamada al confesionario en donde Gran Hermano le señaló “Tu actitud con Raimundo fue desubicada. Debes entender que la otra parte puede sentirse incómodo o vulnerado”.

Por su parte, Rai señaló que no le gustó lo ocurrido, pero como ya habló con Jennifer estaba todo resuelto.