Tras la eliminación de Lucas Crespo de Gran Hermano, de inmediato este lunes los participantes se organizaron para comprar la mercadería de esta semana luego de obtener el 100% del presupuesto.

El objetivo era nutrir la despensa y así no cocinar lo mismo durante la semana, ya que varios participantes han reclamado por la jerarquía que establece Rubén al momento de decidir las cosas para comprar, ya que siempre prepará los mismos platos y los demás participantes están aburridos de siempre comer lo mismo y no llevar una alimentación más sana ahora que son menos participantes. Revisa a continuación qué cosas quedaron fuera de la nueva compra de supermercado.

¿Qué quedó fuera en la nueva prueba de supermercado en GH?

Hans y Alessia fueron los encargados de ir al supermercado y traer todo lo necesario para la despensa y la comida de la semana. Sin embargo, el presupuesto no les alcanzó para las frutas y verduras, de todas maneras trajeron mayor cantidad de cosas y más variedad como pescado, nuggets, mantequilla, aderezos, entre otras cosas.

Por lo que tendrán más leche (2 para cada uno), avena (una bolsa para cada uno), harina, huevos y los infaltables cigarros vicio que solo tienen algunos participantes de la casa y aún así siguen comprando más cigarros que comida.

La ex participante de The Voice les comentó a sus compañeros que los huevos estaban muy caros y que debieron comprar menos para traer más frutas y verduras, pero no alcanzó la plata a pesar de que tenían el tiempo suficiente. Luego de ver todas las cosas Rubén de manera burlesca comenzó a decir “llegaron más pollo, más arroz, más harina”, luego de anoche tuvieran una conversación bastante intensa por no comprar cosas distintas y el imponer que cosas traer, a pesar de que sus compañeros se estaban quejando de la poca variedad.