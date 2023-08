Como todos los días domingo y luego de que un participante deje la casa nuevamente en Gran Hermano, los compañeros que aún siguen en la casa se dedican a conversar sobre la próxima compra del supermercado.

Una vez más y desde que comenzó el programa, Rubén se hizo el líder con la compra y pidió muchas bandejas de huevos y una gran cantidad de arroz, fideos y pollo, lo que a algunos ya tiene aburridos.

Coni se desahogo

Es por está razón que debido a la compra se dió una pequeña discusión se vivió dentro de la casa y es que Raimundo, Mónica, Francisca y Coni comenzaron a decirle a Rubén que no era necesario traer tantos huevos ni carbohidratos. Esto porque encuentran que muchos huevos a la semana es demasiado para cada uno y es que Rubén estaba pidiendo comprar una bandeja de huevos por participante a la semana.

Hay que recordar que los participantes llevan comiendo dos meses consecutivos arroz, fideos y pollo, sin tener verduras o frutas en su comida de la semana.

Por esta razón, Coni se enojó con Rubén y los hombres de la casa, que son los que más piden este tipo de comida en la semana y arman la comida para la semana.

“No, porque aquí las cosas se hacen como una persona quiere. Ya llevamos varias semanas comiendo arroz, comiendo fideos, comiendo arroz, comiendo fideos y comiendo como los hombres quieren“, destacó a Rai, Fran y Pincoya.

“Porque fuese por mi yo me como la mitad del arroz, yo diría que traigan menos arroz porque está sobrando arroz“, agregó.

Ante esto, los demás que estaban con ella mencionaron que fuera ella al supermercado con Alessia y además comentaron también que Rubén nuevamente no había dejado que nadie opinará sobre las compras y la comida de la semana.

“Llevamos semanas comiendo pésimo. El Rubén no quiere traer salsa de tomate, no quiere traer crema, no quiere traer nada“, mencionó nuevamente sobre las comprar y posteriormente destacó que la mayoría manda.

“Yo en verdad no quiero seguir comiendo como estamos comiendo“, agregó a Fran antes de acercarse a las piezas y así conversar con Hans y Alessia.

Puedes revisar la conversación completa a continuación: