Francisco Arenas es uno de los favoritos del público que ha dejado la casa de Gran Hermano Chile, junto con Estefanía son los que más quiere el público que vuelvan a ingresar a la casa para el futuro repechaje.

Es por está razón que no es para nada sorprendente que al denominado Papá Lulo le este yendo bien fuera de la casa con eventos y trabajos extras al ser altamente popular entre el público.

¿Fue incómodo?

Este viernes el Papá Lulo tuvo un evento en un bar de Antofagasta, el que reunió a miles de personas en el recinto quiénes hicieron fila por mucho tiempo para tener la oportunidad de ver al ex participante parte de La Resistencia en vivo y en directo.

El mismo día se realizó la tan conocida fiesta en la casa de Gran Hermano y se reunió un panel en los estudios de CHV, en el estuvieron presente los eliminados del programa sin Pancho.

Por esto, JP Queraltó decidió mencionar que Francisco no se encontraba presente en el estudio debido al evento y lo felicitó frente a sus ex compañeros, los que miraban con diversas caras que generaron las risas de los usuarios en redes sociales.

“El Papá Lulo, nuestro Papá Lulo, no está acá po, esta claro. Porque el hombre la está reventando, ahora me dicen que está en Antofagasta en un evento o sea, así que le mandamos de aquí desde el panel un abrazo gigante a nuestro querido Francisco“, explicó JP Queraltó a los ex jugadores.

“Esperamos tenerlo pronto acá, también para poder conocer al Papá Lulo que es toda una figura (…) Papá Lulo le mandamos un abrazo gigante desde la distancia y que siga allá con los eventos en Antofagasta“, finalizó el animador ante las caras de incomodidad de los integrantes del panel.

Puedes revisar el momento a continuación con la reacción de los participantes: