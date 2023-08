Este viernes se vivió una nueva fiesta en Gran Hermano Chile, con una pijamada, la que no fue muy bien, los panelistas de esta noche fueron ex participantes del programa.

Con Trinidad, Maite, Estefanía, Ariel, Bambino y Viviana, vimos como los participantes tenían una pijamada en la casa, la que fue marcada por un twister y almohadazos para nada amigables.

Habla del bullying vivido en Gran Hermano

Una de las participantes favoritas que conforman el panel de invitados es EstefI y es que la ex Miss Chile fue eliminada por el público en su tiempo por descarte, para así salvar a otros participantes.

Ahora es una de las más queridas fuera de la casa y es de las favoritas para volver en un repechaje junto con Pancho.

Fue durante la noche de ayer que la modelo decidió tocar un tema que pudimos ver en vivo durante la transmisión de jueves, en la que Lucas menciona que la excluyó y no la pescaba.

Esto se dió por la pregunta de JP Queraltó en dónde les preguntó a todos si es que Lucas había cumplido su ciclo en el show, esto debido a sus reiteradas acciones y ante el comentario de Fran.

“Ya cumplió su ciclo y además que conmigo tiene un tema en particular. De hecho muchas personas me empezaron a etiquetar porque él anoche tuvo un comentario donde decía y confirmó efectivamente que me hacían bullying“, partió diciendo la ex participante.

“Lo dijo el textual, que él evitaba hablarme diciendo que se iba al baño, etc, como para dejarme hablando sola, que lo encuentro horrible“, agregó.

Finalmente, Estefi llamó a no hacer bullying, tanto entre ellos como entre el público que ve el show y llamó a reflexionar sobre las acciones ocurridas y al final llamó a votar por Lucas para eliminarlo este domingo.

“La idea es que haya un poco más de amor y que nadie trate mal a nadie. Pero Lucas 3331, ups, lo siento“, finalizó, riéndose.

Puedes revisar el momento completo a continuación: