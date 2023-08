Ya todos estamos de acuerdo en que Lucas ya está sobrepasando niveles increíbles en la casa de Gran Hermano y es que luego de su show el día domingo, el influencer continúa diciendo cosas que preocupan a los fanáticos del programa.

Y es que no contento con mencionar que le iba a hacer la vida imposible a Pincoya durante toda su estadía en la casa, amenazas que por cierto y gracias al cielo quedan en solo palabras, ahora sus provocaciones rayan en lo absurdo.

Preocupante conversación

Los fanáticos de Gran Hermano que se encuentran mirando el programa en su transmisión en vivo en PlutoTV se encuentran indignados. Esto se debería a una conversación entre Skarleth y Alessia en dónde se insinuaba que Lucas (y al parecer Jorge) tenían intenciones de provocar una pelea en la fiesta de este viernes.

Esta pelea sería exclusivamente para provocar a uno de los lulos, ya sea Pincoya, Coni o Raimundo, para que estos se fueran a golpes y así lograr su expulsión inmediata de Gran Hermano.

“Hoy día parece que queda la caga, o sea si es que“, comenzó diciendo Skarleth, lo que llamó la atención inmediata de los televidentes.

Aquí Alessia le dice a la bailarina que no hablen de eso porque ante las cámaras se puede ver como que la pelea fue provocada o “apropósito“. Asimismo, agregó que también le mencionó a Lucas que no siguiera hablando del tema.

“Yo encuentro que es mala idea w*on“, destacó Alessia, mientras Skarleth remarcó “que se fueron en la vola“.

“Primero obviamente es mala idea porque es malo…tratar de provocar a alguien es como mal. Y segundo, porque podría dividir los votos si es que pasa eso po“, explicó la cantante a la joven de 18 años.

“Porque si es que no le pega igual se va crear un conflicto brigido, yo no creo que le pegué, no es tan w*on. No puede ser tan w*on“, agregó.

“Pero es que la idea es que si le pega“, agregó Skarleth justo antes de que se cortara la transmisión y nos mostraran la piscina una vez más.

Aquí sospechamos que Skarleth, la nueva odiada del público, mencionó algo sobre la expulsión inmediata del participante en cuestión y por eso se cortó la transmisión.

Puedes ver el video completo a continuación: