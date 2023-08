Este jueves se vivió un inusual capítulo en Gran Hermano y es que Hans como el líder e inmune de la semana debía salvar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación.

Con 7 jugadores en placa y una de ellas sin posibilidad de ser salvada, el participante tenía entre 6 personas para elegir y así salvar a uno del público. Para sorpresa de todos Hans decidió salvar a Francisca, dejando igual de sorprendidos a sus compañeros y a la participante en cuestión.

Tiempo después, en el espiando la casa, descubriríamos que todo es parte de una estrategia liderada por Lucas, para así poder sacar a Pincoya de la competencia.

Con peras y manzanas: Así es su estrategia

Como te mencionamos anteriormente, esta placa tan extensa de participantes forma parte de una estrategia ideada por Lucas y Jorge para eliminar a Pincoya de la casa y de la competencia. Esto porque ninguno leyó en qué estaba basado el programa y piensan que el participante que es el “mejor compañero” debe ganar el gran premio.

Otra vez nos van a decir que no es complot que se pongan de acuerdo, pero toda la pieza de los denominados “guarenes” acordaron no votar a Coni y dejar a más participantes en placa, pero que no sean de la pieza de los lulos.

Esto se deberíaprincipalmente para dividir votos, provocando así que todo el público de los participantes que se encuentran en placa se unan y voten para eliminar a Jennifer. Esto porque la gente que no quiere que se vaya Rubén, Lucas, Jorge y Mónica votaran para eliminar a la chilota.

Finalmente, con esta estrategia los participantes piensan que así van a eliminar a Pincoya, que es una de las favoritas del público y que ha sido salvada en numerosas ocasiones.

Por esta razón que Hans salvó a Francisca, para evitar que los fanáticos de la participante votaran a Lucas y así eliminarlo, cosa que no quieren que pase.

Pero esto se da porque aún piensan que son queridos por el público y porque piensan que los televidentes solo votan cuando uno de sus favoritos está en placa.

Lo que no saben es que en realidad los fanáticos, sobre todo la comunidad de Twitter y Tiktok se ponen de acuerdo para así concentrar sus votos en una sola persona y eliminarla.

No sería para nada sorprendente que el día domingo veamos a Lucas dejar la casa debido a que en redes ya se hacen campañas para eliminar a este participante.

¿Nuevo porcentaje histórico?

¿Será que la salida de Lucas puede romper el récord recién impuesto por Trini el domingo pasado? Es posible que el influencer termine con un porcentaje alto de votos pero quizás no sobrepase a Trinidad y su 94%.

Debido a la variedad de participantes en placa y considerando que son varios los participantes que no le agradan el público, sospechamos que la posible eliminación de Lucas no será histórica, aunque seguramente sobrepasará el 90%.