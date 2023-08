La última eliminada de Gran Hermano fue Trinidad quién se fue de la casa más famosa del mundo con un 94% de los votos del público versus el 4% de Jennifer (Pincoya). A pesar de que fue salvada por el público durante tres semanas la tripulante de cabina no se salvó en la última placa de nominación.

Los conflictos con Coni, y Jennifer hicieron que el público eliminará a Trinidad y saliera de la casa estudio en Buenos Aires y volviera a Chile directamente a enfrentarse con el panel de Gran Hermano.

¿Trinidad quiere hacer un libro sobre Gran Hermano?

Esta semana ha estado bastante movida para Trinidad la ex participante del reality de Gran Hermano, y luego de revisar su paso por la casa más famosa y ver las distintas imágenes del reality habló con Página 7 sobre su futuro y tiene pensado volver a ser azafata, “es mi trabajo que yo amo, que quiero mucho, pero se pueden abrir muchas más puertas ahora”.

Además señaló los nuevos desafíos que le vienen luego de salir del reality “Hay muchos sueños que tengo en mi corazón, como ayudar a niños, niñas y adolescentes, y pucha que es rico recibir un mensaje y decir: ‘Hola, estoy acá, soy la Trini, ¿qué necesitas?’. Eso para mí vale más que el premio de Gran Hermano“, sostuvo.

En cuánto a sus proyectos futuros comentó que “lo que yo más quiero ahora es escribir, si no se me va a ir todo muy rápido. Hice un curso de dramaturgia, de literatura, pero llevo muy poco tiempo afuera, y no he podido hacer nada, pero quiero escribir mi libro”. Y también agregó que le gustaría volver a actuar “porque soy actriz, y quizás estar en una teleserie, en algún proyecto, son tantas cosas, que si me dijeran: ‘Tienes mañana para hacerlo’, lo haría todo”.