Mientras algunas relaciones se van quebrando otras van naciendo y reforzandose en Gran Hermano Chile. Anoche se conoció una nueva placa de nominación que de manera inédita tiene 7 participantes con riesgos de irse de la casa más famosa del mundo, finalmente Jennifer, Lucas, Jorge, Francisca, Rubén, Mónica y Raimundo quedaron en peligro de abandonar la casa estudio en Buenos Aires.

Una de las relaciones que se ha quebrado este último tiempo es la de Francisca y Lucas que en la última fiesta que el joven le señaló que al parecer Fran tendría una estrategia que por eso se estaba acercando más a la Pincoya y a Coni. Sin embargo, este cuestionamiento por parte de él hizo que Fran dejará de perseguirlo y se juntará más con Raimundo, con quién se le ha visto bastante amorosa y cercana.

La sorpresiva reflexión de Fran sobre Lucas antes de la nominación

Antes de que Gran Hermano comenzará a llamar a los participantes al confesionario, comenzaron a especular sobre una nueva placa de nominación, y en una conversación entre Alessia, Francisca y Raimundo comentó que “yo creo que después de la prueba van a usar la fulminante sí o sí”, a lo que Fran confesó “heavy igual hacer esa wea, me sentiría muy culpable a menos que tenga un problema de verdad con una persona lo mando al toque”, a esto Alessia explicó que “cuando hice la espontánea fue como que habían entrado nuestros amigos y dijeron jueguen, esto es un juego y yo lo hice para que no se la hicieron a mi gente, así lo vi yo, solo la use antes de que la usaré otra persona”. Pero Raimundo le responde a la ex participante de The Voice y le dice “al final esa estrategia, si lo están haciendo como grupo les está saliendo para atrás a todos, por que siempre han salido los de su pieza, entonces se va uno el domingo y se quedan mirando”.

Luego Fran les comenta que “Lucas se me cayó heavy, no confía en mí y yo lo noto, y se me cayó de donde lo tenía pero quizás él sí cumplió su ciclo aquí más que otra gente”.