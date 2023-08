Una noche inédita se vivió en Gran Hermano luego de que se diera a conocer la nueva placa de nominación, luego de que Jennifer recibiera la fulminante por parte de Lucas votación que la mandó directamente a placa se sumaron seis concursantes más a la placa definitiva.

Finalmente la placa de esta semana está compuesta por Jennifer (Fulminante), Lucas (12 votos), Jorge (11 votos), Rubén (4 votos), Mónica( 2 votos), Raimundo (2 votos), y Francisca (2 votos). Debido al triple empate son siete los participantes que corren peligro de irse del reality. Revisa a continuación la reacción de los participantes de Gran Hermano.

¿Cuál fue la reacción de los participantes de Gran Hermano al conocer la placa?

Luego de que Diana Bolocco les comentó a cada uno de los participantes que se encontraba en placa la reacción de los participantes fue inédita, Francisca fue la segunda en saber que estaba en placa y comentó qué “estoy super tranquila, he estado super bien y he sido 100% yo, así que a esperar que la gente me quiera seguir viendome perreando y joteando a la gente, así que veremos que pasa”.

Cuando fue el turno de Jorge, Diana le confirmó que estaba en placa el mister Chile, señaló “tenía razón, tengo bastante claro que acá dentro podemos ser enemigos de estrategia, agarranos siempre teniendo ciertos límites por supuesto y no transgredir los valores de las personas y lo que queda afuera”.

Después que Diana confirmará la placa final los participantes se tomaron con humor la situación señalando que deberán poner una mesa más grande para todos los integrantes, y Rubén comenta que “primera vez que voy a una placa tan grande” y luego Diana comentó que les pasó y Fran responde “la estrategia les salió como las weas” lo que causa risas de varios participantes.