Tras varias semanas de transmisión del reality Gran Hermano de Chilevisión este domingo se vivió una eliminación inédita ya que la placa de nominación estaba compuesta por seis integrantes, Jennifer, Rubén, Jorge, Mónica, Raimundo y Lucas.

Por decisión del público el nuevo eliminado de la casa más famosa del mundo fue Lucas Crespo que luego de hacer sus “estrategía” de hacer la fulminante a Pincoya y que la mayoría de sus compañeros de pieza estuvieran en placa el público lo eliminó con un 88,59% contra un 11.41% que votó por Pincoya. Pero la eliminación no fue el único suceso que pasó en el reality de Chilevisión, ya que Coni y Hans tuvieron una tensa conversación.

¿Qué pasó entre Coni y Hans en Gran Hermano?

El día jueves el líder de la semana Hans debía salvar a uno de sus compañeros de la placa, el público y sus compañeros pensaban que iba a salvar a Mónica, sin embargo, salvó a Francisca Maira causando impacto en sus compañeros de convivencia.

Al parecer Hans tenía su propia estrategia para eliminar a Pincoya lo que no le resultó y la oriunda de Chiloé se quedó una semana más. Luego de que el líder diera a conocer su decisión, Coni se acercó a hablar con él para entender su postura. La bailarina le comentó que “de corazón creó que quizás estás haciendo una estrategia”, a lo que rápidamente Hans le dice “es mi juego, ellos no tienen nada que ver, y no se tiene que meter”, a esto Coni le responde “no es que se tengan que meter Hans, pero yo te lo digo con cariño y creo de verdad que el juego no se trata de una estrategia, la gente afuera ve todo”, de inmediato Hans le dice “por eso la gente lo ve todo y yo estoy tranquilo, yo se como he sido y tampoco quiero tener un problema contigo”. Coni responde “no yo tampoco” y “tampoco con la Jennifer” dice Hans.

A lo que Coni le responde “las pelas son uno a uno, solo te pido que quizás veas las cosas de otra perspectiva, que te des cuenta que en esa pieza no hay esa maldad que tu piensas”, “no tienes que preocuparte por mi Coni, yo se lo que hago” vuelve a repetirle Hans. “No es eso Hans, por que lo ves así” le comenta la bailarina “pero es mi punto de vista y tu tienes otro punto de vista” le responde Hans. Luego de su desinteres por la pieza de los Lulos, Coni le dice “por supuesto porque yo estoy en esa pieza y tu también conversabas con nosotros, también estabas ahí y de un día para otro nos dejaste de hablar, dejaste de compartir con nosotros, algo que nosotros nunca hemos hecho con ustedes”. A esto Hans responde “hay actitudes y faltas de respeto a las personas” pero Coni le dice “hay muchas faltas de respeto Hans”.

“Si Coni y yo lo tengo claro no necesito que me lo vengas a decir, o tratar de cambiar la mente o los pensamientos” le comenta Hans. “No es que te cambie la mente, te estoy aclarando como yo veo las cosas, no te quiero manipular ni nada porque no me interesa Hans”. A lo que el joven de Constitución le comenta “por eso Coni sigamos cada uno su camino”. Finalmente la bailarina le dice “me sorprende caleta tu actitud”, “si porque yo he visto actitudes y no digo nada y yo me las guardo no más” termina de decirle Hans a Coni.