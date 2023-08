Este domingo vivimos una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano Chile y tras una batalla constante nuevamente Pincoya eliminó a uno de los participantes de la “pieza del after”.

Finalmente, Lucas Crespo, el tan odiado concursante, fue eliminado con un 88,59% de los votos del público y dejó la casa estudio la noche de este domingo luego de despedirse de sus amigos.

Así reaccionaron

Tanto los participantes como los usuarios de las redes sociales se encontraban ansiosos por saber quién iba a ser el eliminado de la competencia. Esto porque fans de Lucas querían eliminar a Jennifer por sus actitudes.

Luego de varias caras de Lucas pensando que su estrategia de juego había funcionado y de un tenso momento se nos reveló que Lucas, el influencer, se convirtió en el nuevo eliminado.

Sin duda algo que sus compañeros no esperaban del todo y razón por la que quedaron sorprendidos y anonadados de la salida del influencer de la casa. Pero eso no fue todo ya que Jennifer no hizo su típica celebración de no ser eliminada y se levantó junto con Lucas, aunque luego fueron retenidos por Diana y JC.

Puedes revisar el momento exacto en que se le informa a Lucas que es el nuevo eliminado a continuación:

Asimismo algo de lo que se dieron cuenta los televidentes fue que Jorge se levantó inmediatamente para ir al confesionario con intenciones de realizar la fulminante o la espontánea.

Otra de las cosas que sorprendieron a los televidentes fue que los participantes en el interior siguen pensando que su estrategia funcionó y que aún hay alguien que podría eliminar a Pincoya. Esto porque Alessia mencionó que “estuvieron a punto” de eliminarla.

Además, posterior a la eliminación se rumoreó y medio confirmó entre los participantes que tanto la fulminante como la espontánea estaban hechas.