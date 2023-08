Lucas se convirtió en el noveno eliminado de Gran Hermano Chile, por esta razón el ahora ex participante se presentó en el panel de CHV y se enfrentó a los 4 panelistas quienes le hicieron preguntas sobre su paso por el reality.

Nicolás Quesille, Fran García-Huidobro, Arturo Longton y Michael Roldán interrogaron al ex participante sobre sus dichos más polémicos y sus relaciones dentro de la casa más famosa del mundo.

Aclara el plan

Mientras era interrogado por los panelistas, se aclaró uno de los tantos polémicos momentos en dónde vimos a Skarleth y Alessia conversar sobre que Lucas y Jorge querían provocar a Raimundo en la fiesta del viernes pasado.

Mientras Lucas se defendió a todo momento aquí aclaró este hecho y lo tachó como una humorada, asumiendo totalmente su responsabilidad. Aquí explicó que todo se debió a cuando Rai se sacó la chaqueta y se arremango la camisa para proteger a Pincoya luego de los dichos de Lucas durante la eliminación de Trini.

“Nosotros a modo de ironía en la pieza empezamos a decir. Yo empecé a decir ‘no we*n a este w*a este fin de semana la tengo, me tomo un par de piscolas, me paró al lado le digo algo y me pega un combo en el hocico y se va cagando‘ y me dijeron en el confesionario como que estaba incitando peleas, todo se dió por una dinámica previa“, explicó.

“Jamás lo iba a hacer, era una talla(…) Fue una talla porque lo molestamos toda la semana con que se arremango las mangas y se puso al lado, era una humorada en torno a eso (…) jamás iba a pelearme en un reality“, destacó.

Otro de los temas que se tocaron en el programa fue su agresión a Bigote y el participante se enojó al saber que afuera de la casa lo llamaron maltratador de animales, destacando que era una acusación muy grave.

Asimismo, como a todos los eliminados se le mostraron algunos de sus grandes momentos dentro de la casa de Gran Hermano y también de su relación con Francisca.