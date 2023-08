Durante el último episodio de Gran Hermano se desencadenó uno de los enfrentamientos más intensos hasta el momento entre Mónica y Pincoya. Todo comenzó debido a un montón de almohadas que armaron en la habitación que comparten, lo que llevó a que la concursante de mayor edad del programa experimentara un colapso y confrontara a la concursante proveniente de Chiloé. Por ese lado, durante el estudio, Fran García Huidobro se refirió a la reacción de Mónica.

Fran García Huidobro reacciona a la pelea de almohadas en GH

En el estudio de Gran Hermano, los panelistas y comentaristas hablaban sobre la discusión de almohadas que enfadó a Mónica. Durante el dialógo, Fran García Huidobro se refiere a este suceso.

“Hay dos personajes en el reality que no quieren que haya sexo: Mónica y Bigotes”, comenzó diciendo la conocida opinóloga.

“Yo entendí al principio del juego que fue ‘tapemos esto para que la señora Mónica no se sienta incomoda. Luego la señora Mónica se despierta y no ve almohadas ve un fuerte de ladrillos“, afirmó Fran sacando risas al público.

En redes sociales se comentó la exagerada reacción de la participante de tercera edad tras lo sucedido.

Mónica y Pincoya discuten en Gran Hermano

Coni, Fran y Raimundo colocaron almohadas en una de las camas con el propósito de crear un espacio de juego y evitar perturbar a Mónica mientras descansaba. Sin embargo, no anticiparon que ella despertaría a mitad de la noche y se molestaría al descubrir la acumulación de almohadas.

Al comienzo, Mónica se dirigió a la habitación contigua para informar al resto de los concursantes sobre la situación y les instó a observar lo que estaba ocurriendo. Hizo hincapié en que se sentía excluida debido a las almohadas que habían colocado. Luego, afirmó que no abandonaría la habitación, enfatizando: “Tengo la protección de Jehová, no les mostraré que tengo miedo”.

Luego Raimundo le explica a Mónica lo sucedido, dando a entender que nunca fue el objetivo excluirla. No obstante, la señora se va contra Pincoya.

“Como siempre estás molestando en la noche, yo no estoy loca. No te metas, porque no estabas jugando, a mí no me vengas a hacer esas cosas“, señaló Mónica, mientras que la integrante de la Familia Lulo le “paro los carros”. “Señora Mónica, corte su show conmigo. Le voy a decir una cosa, vaya a cortar su show. Usted me está echando la culpa de que yo estaba conversando, y estaba conversando con las chicas”.

“Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), no te metas”, replicó la participante de cabello morado, mientras Pincoya le comentaba que no le habían hecho nada con mala intención y además “Qué tiene que ver que hable con las cámaras, nadie le está diciendo que usted está loca. Yo no le estoy haciendo machitún. Yo no coloqué las almohadas”.