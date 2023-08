Gran Hermano vivió una de las peleas más fuertes de lo que va en la competencia, entre Mónica y Pincoya. Todo por una pila de almohadas que armaron en la pieza que comparten, lo que causó que la participante de mayor edad del programa colapse y encaré a la oriunda de Chiloé con fuertes palabras.

Coni, Fran y Raimundo pusieron almohadas en una de las camas para que puedan jugar y no molesten a Mónica mientras duerme. Pero no contaban con que ella despertaría a mitad de la noche y se indignó al ver la pila de almohadas.

Primero fue a la pieza contigua a decirle al resto de los participantes que vean lo que estaba pasando, señalando que la estaban excluyendo con esas almohadas, para luego señalar que ella no se iría de la pieza. “A mí me protege Jehová, yo no les demostraré miedo”.

Mientras que Rai trataba de explicarle que la intención jamás fue excluirla y que se estaba saliendo de control la discusión, Mónica no acepta la respuesta del nuevo participante, ya que cree que ellos tenían la intención de dejarla fuera o presionar para que deje la pieza. “No es nada contra usted señora Mónica, a veces uno ve las cosas de una manera que no son”, le señaló Rai.

Pelea de Mónica contra Pincoya

La discusión siguió escalando, pero explotó cuando Pincoya se vio envuelta en la situación. Mientras Mónica continuaba pidiendo explicaciones a Rai, que pacientemente le decía por qué pusieron las almohadas, nombró a la oriunda de Chiloé, quien rápidamente fue aclarar la situación, aumentando las tensiones.

“Como siempre estás molestando en la noche, yo no estoy loca. No te metas, porque no estabas jugando, a mí no me vengas a hacer esas cosas“, señaló Mónica, mientras que la integrante de la Familia Lulo le “paro los carros”. “Señora Mónica, corte su show conmigo. Le voy a decir una cosa, vaya a cortar su show. Usted me está echando la culpa de que yo estaba conversando, y estaba conversando con las chicas”.

“Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), no te metas”, replicó la participante de cabello morado, mientras Pincoya le comentaba que no le habían hecho nada con mala intención y además “Qué tiene que ver que hable con las cámaras, nadie le está diciendo que usted está loca. Yo no le estoy haciendo machitún. Yo no coloqué las almohadas”.

Mónica alzó la voz y le dijo “No te metas, quédate callada de una vez por todas. Le voy a dar explicaciones a Rai, pero no a ti. Le estoy pidiendo explicación a él y se mete ella. En ningún momento estaban jugando”.

“No señora, no me voy a quedar callada”, remató Jennifer, mientras el resto trataba de calmar la situación.

Revisa la discusión a continuación