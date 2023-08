"La pelea más ridícula que he visto en mi vida": Longton destroza cruce de Mónica contra Pincoya

Una de las peleas más tontas hasta el momento en Gran Hermano Chile se pudo ver la noche de ayer en el estelar de Chilevisión. Y es que Mónica armó una gran pelea con Pincoya y la pieza de los Lulos por un muro de almohadas.

Todo esto sucedió la noche del domingo y recién este lunes pudimos ver lo que realmente había pasado entre los participantes durante la madrugada. Lo que finalmente fue un gran pelea en la que estuvieron metidos las dos piezas con Mónica exaltada gritandole a Pincoya.

Fue una pelea ridícula

El panel que estaba presente en los estudios de CHV tuvo la oportunidad de comentar lo que había pasado y mientras algunos defendían las actitudes de Mónica y pedían respeto por los adultos mayores, otros decían las cosas correctas que fueron aplaudidas por el público.

Y es que Arturo Longton y Fran García-Huidobro dieron sus puntos de vista sobre la actitud de Mónica. Fran GH mencionó que es importante recordar que a pesar de que Mónica tiene 77 años, lo cierto es que ella firmó para entrar al reality, así que no debería ser tratada diferente a los demás.

Por otro lado, Arturo Longton mencionó que la pelea le pareció ridícula, pero que entendía que la adulta no entiende el juego de los participantes más jóvenes.

“Es una de las peleas más ridículas que he visto en toda mi vida, con menos sentido. O sea, ¿hacer todo ese show por unas almohadas?“, destacó.

“Esto me parece lo más sin sentido de la vida. Pero si entiendo a la señora Mónica por un lado porque ella está en otra frecuencia, es una señora mayor. La señora no conecta con los jóvenes, no entiende el juego. Pero es una sobrerreacción“, agregó.

Puedes revisar el momento a continuación:

Posteriormente los panelistas comentaron que Mónica desde hace tiempo tiene problemas específicamente con Pincoya, ya que desde se ha visto que no le tiene mucho estima.