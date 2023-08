Lucas Crespo fue el nuevo invitado al panel de Gran Hermano Chile este lunes y es que el influencer se convirtió en el nuevo y noveno eliminado del programa. Aquí el participante respondió a las dudas de los panelistas y además se le mostraron videos de su paso por la casa más famosa del mundo.

Hace mucho tiempo los usuarios de redes sociales vienen criticando a los panelistas ya que no le hacen todas las preguntas que les gustarían a los participantes. Ahora, Fran García-Huidobro decidió responder a estas críticas luego de la eliminación de Lucas.

Respondió a las críticas

Durante el panel del día de ayer en Gran Hermano, Fran García-Huidobro le hizo varias preguntas a Lucas, pero la panelista fue altamente criticada en redes sociales por no hacer lo mismo que hizo con Bambino, pararse e irse del estudio.

Ante esto, Fran destacó que le parece más grave cuando “uno está craneando permanentemente lo que le voy a hacer al perro“, que es lo que hacía Fernando al interior de la casa.

Es por está razón que luego de terminado el programa García-Huidobro hizo su tan tradicional post reality en su cuenta de instagram oficial. Aquí decidió comentar el programa y criticó a los que la critican en redes sociales.

“A veces siento que ustedes quieren ver correr sangre, y apenas corre sangre, rajan a denunciar el programa a las instituciones que ustedes consideran pertinentes“, comenzó diciendo, refiriéndose a las denuncias al CNTV.

“Yo voy a ser siempre seré fiel a mi opinión y mis convicciones. Como les he dicho muchas veces, si eso concuerda con ustedes, buenísimo y si no, mala suerte no más, no era“, continúo.

“Soy una seguidora absoluta de las redes sociales y leo cada comentario, pero eso no me obliga a pensar como ustedes“, destacó en su discurso.

Aquí mencionó que ella tenía su rol en Gran Hermano como panelista, pero que no era sepulturera de nadie, haciendo alusión a que no iba a hacer lo que quería el público.

“No he visto nunca a un participante salir del reality más angustiado, más débil que a él. Si a ustedes les gusta patear a la gente en el suelo… bueno, eso habla más de ustedes que de mí“, complementó.

Puedes revisar el momento a continuación: