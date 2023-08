Una nueva semana de competencia comenzó en Gran Hermano y antes de que se inicien las nominaciones, un participante ya realizó la fulminante que manda directamente a placa a uno de los jugadores, sin posibilidad de ser salvado por el líder de la semana.

En esta ocasión, la segunda fulminante de Gran Hermano Chile la utilizó Jennifer (Pincoya), contra Skarleth. “Por último, si me voy a Placa, me voy con alguien que no ha estado. Solamente lo hago, porque sé que todos mis compañeros me van a hacer la fulminante. Voy a estar todas las semanas en placa sin que nadie me salve. Se la voy a hacer a Skarleth. Esto es un juego. Sé que voy a estar en placa, así que quiero que me acompañes”.

Tras saber que Pincoya utilizó la fulminante, aunque sin saber a quién, el resto de los jugadores conversaron sobre la próxima prueba del líder y quién podría ganarla. Lo que originó la siguiente duda, ¿Qué pasa si Skarleth es la líder de la semana?

¿Se puede anular la fulminante en Gran Hermano?

La fulminante es una votación determinante que los jugadores pueden usar solamente una vez en la competencia y manda directamente a Placa de Eliminación a un participante, sin que pueda ser salvado por el líder de la semana.

Sin embargo, esta acción podría anularse en caso de que el nominado se convierta en el líder de la semana.

Como ocurrió en Gran Hermano Argentina, el líder semanal no puede ir a placa, por lo que en caso hipotético de que la fulminante se le haya realizado, se anula. Ganar la inmunidad es la única posibilidad de salir de la zona de peligro y esquivar la fulminante.