Esta noche de lunes Gran Hermano Chile dio una importante noticia, diciendo al primer jugador eliminado que vuelve al reality en este repechaje 2.0.

Debido a que ocurrieron tres renuncias al hilo con las salidas de Ignacia Michelson, Francisca Maira y Federico Farrell; la producción decidió reintegrar a tres personas para suplir las bajas.

Y de esos eliminados, uno era decidido por la casa con los votos de los participantes. Algo que fue anunciado esta noche mostrando cómo votó cada uno.

¿Quién vuelve a Gran Hermano Chile?

Un increíble empate fue el que se dio con los votos de todos los participantes, ya que tanto Raimundo como Lucas quedaron con 9. Pero los jugadores solo podían elegir a uno, así que tenía que haber un desempate.

Y fue completamente en vivo donde los jugadores debieron definir entre Rai y Lucas quién era el que entraba. Lo que generó un conflicto, ya que estaba todo empatado y Alessia definió.

Complicadísima y Sebastián molestándose por la indecisión, Ale finalmente decidió votar por Lucas, aludiendo de que creía que el público traerá a su nuevo andante en vez de a Crespo.

Con esto, es Lucas Crespo quien vuelve a Gran Hermano Chile gracias a los votos de sus compañeros.

Revisa qué pasó con Alessia y su voto en Gran Hermano:

¿Cómo fueron los votos del reingreso en GH?

Sorpresas hubo en las votaciones, quizás el más destacado fue el voto de Constanza. La bailarina le dio sus primeros dos puntos a Viviana, lo que era más o menos esperable. Lo llamativo fue que el segundo voto fue para Raimundo.

Apelando a una disculpa y que esto se demuestra con acciones, Cony le dio un voto tipo “perdonazo” luego de varias peleas que tuvieron entre ambos, aunque Rai también sufrió con los tratos de la joven. Eso sí, luego del empate, Capelli decidió que Lucas entrara.

Otros de los momentos más inesperados fue que Francisco votó por la señora Mónica, que ahora sí se unió a ese repechaje a diferencia de la última vez. Mientras que un voto que no tuvo muchos aplausos fue el que le dio a Ariel, uno de los exparticipantes menos querido.

Mismo caso de Scarlette, que le dio un punto al payaso de profesión pese a las críticas del público contra la participación del joven santiaguino.

Pero todo quedó impactante al final, porque el voto de Pincoya definió un empate a 9 entre Raimundo y Lucas. Revisa cómo fueron los votos a continuación:

Hans : 2 votos para Lucas, 1 voto por Viviana

: 2 votos para Lucas, 1 voto por Viviana Constanza : 2 votos por Viviana, 1 voto por Raimundo

: 2 votos por Viviana, 1 voto por Raimundo iCata : 2 votos por Raimundo, 1 voto por Lucas

: 2 votos por Raimundo, 1 voto por Lucas Sebastián : 2 votos por Raimundo, 1 voto por Trinidad

: 2 votos por Raimundo, 1 voto por Trinidad Francisco : 2 votos por Mónica, 1 voto por Ariel

: 2 votos por Mónica, 1 voto por Ariel Jorge : 2 votos por Lucas, 1 voto por Viviana

: 2 votos por Lucas, 1 voto por Viviana Scarlette : 2 votos por Lucas, 1 voto por Ariel

: 2 votos por Lucas, 1 voto por Ariel Alessia : 2 votos por Raimundo, 1 voto por Lucas

: 2 votos por Raimundo, 1 voto por Lucas Jennifer: 2 votos por Raimundo, 1 voto por Lucas

Los votos quedaron: Lucas (9), Raimundo (9), Viviana (4), Ariel (2), Mónica (2), Trinidad (1).

Para la definición, los jugadores debieron escoger completamente en vivo entre Raimundo y Lucas. Lo que de inmediato generó un conflicto con la indecisión de Alessia entre ambos.

Al final Ale decidió a Lucas, y Seba en la decisión votó también por Crespo solo para mandarle un palo a la ex The Voice, ya que quería que Rai fuera el elegido y se molestó porque no votaran por él. Apelando a que él también quería hacer un voto extraño como el de la joven.

Raimundo: Pincoya, iCata, Francisco

Lucas: Jorge, Scarlette, Hans, Constanza, Seba* y Alessia.

Ahora queda en las manos del público los dos próximos regresos, lo que se sabrá este martes. La gente debe votar al 3331 o por Mercadopago por Raimundo, Trinidad, Fernando, Ariel, Mónica o Viviana.