A tan solo días de que comience Tierra Brava, se revelaron detalles sobre los participantes del programa. Una de ellos es, Camilisima, influencer y periodista en Tik Tok, espacio digital en el que informa sobre contingencia nacional, y contiene más 148 mil seguidores. Aunque pareciera que la comunicadora no estará todo el reality, ya que se filtró que ella sería la primera eliminada.

¿Quién es Camilisima?

Tal como lo mencionamos anteriormente, la periodista y tiktoker es un rostro conocido en la plataforma social. Sobre su contenido, asegura que “siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país”.

La joven de 34 años, participó en un segmento de redes sociales del matinal “Tu Día”, logrando crear una trayectoria y reconocimiento público desde su profesión de comunicadora.

No obstante, Camílisima se ha hecho conocida durante los últimos meses, por ser la ex pareja del ex chico reality Sebastián Ramírez. Sin embargo, hoy está soltera, está abierta a conocer gente nueva en “Tierra Brava” y se considera dispuesta a disfrutar de la experiencia.

“Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamaivos en el encierro, y ésta es una oportunidad para encontrar el amor“, asegura.

Ahora, Camilísima es la octava participante confirmada para “Tierra Brava”, y se siente bien expectante, porque además comenta que es la cuarta vez que le ofrecen entrar a un reality.

“Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora”, afirma Camila, agregando que debe haber un motivo por el que esta oportunidad llegó ahora.

“Yo soy mística, le intento encontrar el sentido a todo, y siento que por algo yo tenía que salir de mi trabajo, para tener la oportunidad de entrar de otra manera. Eso a pesar de que me carga el campo, soy súper citadina, súper de mall, y nunca he visto una vaca, salvo en la granja educativa cuando era niña“, finaliza.