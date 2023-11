Ex de Seba Ramírez de Gran Hermano lo acusa de difamación por vincularla con Alexis Sánchez

Nuevo capítulo en este inesperado y por ahora supuesto triángulo amoroso entre dos participantes de Gran Hermano y Tierra Brava con Alexis Sánchez.

La noche de este miércoles Sebastián Ramírez, quien se encuentra encerrado en GH, aseguró que su ex Camila Campos, conocida como Camilísima, llevaba una relación de un año con el delantero de la selección chilena.

Algo que se sumó a varios rumores de una relación de ellos dos y que ninguna había confirmado. De hecho Camila, quien estuvo en Tierra Brava y fue la primera eliminada, había negado cualquier rumor y solo decía que lo conocía pero sin muchos detalles.

Pero ahora quedó la grande porque Camila no se quedó callada y le respondió a Sebastián Ramírez por vincularla con el Niño Maravilla.

“Sebastián Ramírez miente”: ¿Qué dijo Camilisima sobre Alexis Sánchez?

Esta mañana de jueves a través de las stories de Instagram, la ex Tierra Brava no quiso guardar silencio y le respondió con todo a Seba, negando sus dichos:

“Sebastián Ramírez miente y lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona. ¿Por qué lo hace? En este caso para ponerse el parche antes de la herida”, partió diciendo Cami.

Luego siguió con “a propósito de sus dichos en GH, que son difamación, quiero aclarar que hace un año con el señor Ramírez éramos pareja (hay una entrevista de febrero en LUN y producción de GH nos vio juntos el día de su ingreso), razón por la que no tiene sentido que me esté vinculando amorosamente a un tercero con tanta irresponsabilidad“.

La periodista de profesión además de irse contra Ramírez y asegurar que es mentira lo que dice demostrándolo por fechas según su versión, también criticó con todo a su ex por hablar de ella.

Esto afirmando que los dichos de Seba van en la línea de demostrar que no le afecta otro rumor a la que fue vinculada su ex, justamente con Bambino, otro participante de Gran Hermano y quien ha tenido varias discusiones con Sebastián.

“Valiente manera de validarse como hombre superado, en base a mentiras graves producto del ego y el egoísmo (…) Ya me quedé callada saliendo de Tierra Brava, donde me llevé una tremenda decepción de su parte. Simplemente hay cosas que no se hacen. Pero también sé que hay personas que traspasan todo límite”, expresó la periodista de 35 años.

Otro capítulo más y que sigue en la polémica tras los dichos de Sebastián, quien vinculó a Camila con Alexis en una conversación que tuvo dentro del encierro con Constanza Capelli.

“Él está con todas, hasta yo tengo su teléfono”

Otro momento que relacionó a Alexis Sánchez a estos cahuines en Gran Hermano, fue la respuesta de Coni a este supuesto affaire entre el futbolista y la ex de Sebastián, con quien ella ha tenido una tóxica relación en el reality.

Esto porque Constanza le dijo sobre Alexis que “él está con todas, hasta yo tengo su teléfono”. Dato no menor, considerando que la bailarina ya reconoció dentro de Gran Hermano una relación amorosa con otro ídolo de la Roja, Jorge Valdivia.

Hace unos meses en un par de conversaciones, Coni afirmó que estuvo con el Mago mientras se separaba de Daniela Aránguiz. Y ahora con esta revelación que tiene el número de Alexis varios en redes sociales se sorprendieron pensando de que algo hubo entre el Maravilla y Constanza.