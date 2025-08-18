Universidad de Chile cayó ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Más allá del resultado, desde el Sifup hicieron una importante denuncia por un hecho sucedido en este duelo.

En un encuentro marcado por el regreso de Eduardo Vargas a Ñuñoa, convirtiéndole al equipo que lo lanzó al estrellato, los Itálicos se impusieron por 3-1 y dejaron al Romántico Viajero a 9 puntos del líder Coquimbo Unido. Los dirigidos por Gustavo Álvarez complicaron su opción al título.

La denuncia del Sifup

Durante el segundo tiempo del duelo entre U. de Chile y Audax, hubo un hecho lamentable. Cristóbal Muñoz, jugador de los floridanos, sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el pie derecho. Por esta grave lesión, fue requerida atención médica de urgencia.

Con Muñoz en el suelo, rápidamente los futbolistas de ambos equipos comenzaron a pedir la ambulancia ubicada debajo del sector andes. Claro que esta, estuvo algunos minutos dudando si entraba a la cancha. Finalmente, el vehículo de emergencia rodeó el terreno de juego sobre la pista de atletismo. Esto generó el reclamo del Sifup.

“Diferentes testigos aseguran que a pesar de la solicitud de ingreso de la ambulancia al campo de juego, esta no entró para resguardar el campo de juego considerando la proximidad del Mundial Sub 20. Misma razón, por la cual no se utilizó la camilla móvil en este partido”, indicaron en un comunicado.

Si bien desde el Sifup manifestaron que entienden la importancia de la siguiente Copa del Mundo juvenil y el cuidado de la cancha, aseguraron que la salud de una persona debe ser prioritaria sobre el estado del terreno de juego.

“Esperamos que de aquí en más las prioridades no se vuelvan a desvirtuar y que nuestra actividad vuelva a ser segura para todos los actores que en ella participan“, cerraron desde el sindicato de futbolistas chilenos. Cristóbal Muñoz se perderá el resto del torneo tras su lesión.