Audax Italiano goleó por 1-3 a Universidad de Chile en el marco de la fecha 20 de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional. Los floridanos se vuelven a meter en la lucha de la parte alta de la tabla, pero no todo fue positivo para los verdes.

Es que rondando los 50 minutos del duelo, el defensa Cristóbal Muñoz se fue al suelo y encendió las alarmas. Entre gestos de mucho dolor las señales apuntaron inmediatamente al corte del tendón de Aquiles.

El zaguero audino de 25 años abandonó la cancha en camilla y tuvo que ingresar la ambulancia. Tras lo exámenes de rigor, Audax confirmó que Muñoz sufrió la rotura de tendón que conecta la pantorrilla con el hueso del talón.

Audax lamenta baja por lo que resta de la temporada

“¡Forza, Cris querido!“, comunicó Audax Italiano agregando que “tras los exámenes realizados a nuestro jugador Cristóbal Muñoz, se confirmó la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho“.

La grave lesión “lo mantendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada“, sentenciando el 2025 de Cristóbal Muñoz. Cabe recordar que un corte del tendón de Aquiles tiene en promedio un plazo de recuperación de unos ocho meses para volver al fútbol profesional.

“Enviamos todo nuestro apoyo a nuestro canterano, deseándole una pronta y exitosa recuperación. ¡La famiglia audina está contigo, Cris!“, sentenció el cuadro verde de la colonia italiana.

Terceros en la tabla con 37 puntos, Audax vuelve a la caza de la U (38 unidades) y el líder Coquimbo Unido (47) restando 10 fechas para el final de la Liga de Primera 2025. El próximo compromiso de los Tanos será este sábado 23, precisamente contra los coquimbanos.