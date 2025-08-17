Esteban Matus fue una figura que tuvo Audax Italiano en la gran victoria ante la U de Chile, un club donde estuvo a punto de jugar. De hecho, el carrilero izquierdo del cuadro floridano se hizo los exámenes médicos, pero no llegó a concretar su fichaje en el Bulla.

El “23” tuvo un partido difícil, pero logró cerrarlo con una asistencia para Leonardo Valencia, quien le puso el broche de oro al encuentro disputado en el Estadio Nacional. “Lo necesitábamos, sentíamos que veníamos haciendo las cosas bien. Pero habíamos tenido mala suerte”, dijo Matus en la zona mixta.

“No se habían dado los resultados, pero hoy por fin se nos dio”, expuso el ex jugador de Unión La Calera. Tenía razón el “23” de los audinos, que venían de caer por una estrepitosa goleada ante Deportes Limache. Además, aprovechó de valorar el marco en el Estadio Nacional.

Esteban Matus ante Fabián Hormazábal que no puede creer la tapada de Tomás Ahumada. (Pepe Alvujar/Photosport).

Una motivación, según contó Esteban Matus. “Muy cómodo me sentí. Para cualquier jugador es un motivación extra jugar contra un equipo grande en un estadio lleno. Estaba muy motivado”, aseguró el jugador de 23 años, un bastión en el equipo adiestrado por Juan José Ribera.

“Más que nada, ratificar por qué me querían llevar en un momento. No se dio por diferentes razones. No generó molestia, pero sí una ilusión. Llegar a un grande es lo que cualquier jugador quiere. Tranquilo que las cosas se pueden volver a dar. Obvio me gustaría, es un anhelo, un sueño. Estoy trabajando para eso”, manifestó Matus. Es decir, quiere vestir de azul en algún momento.

Para Esteban Matus, todavía hay tiempo de recalar como fichaje de la U de Chile. Sabe que el tiempo juega a su favor. Y que el frenesí no puede hacerlo mirar las cosas de manera incorrecta. “No se pudo concretar, pero tarde o temprano las cosas buenas llegan”, manifestó el jugador nacido el 12 de febrero de 2002.

También se refirió al aporte de Eduardo Vargas. “Es un grandísimo jugador, sabemos su trayectoria. Suma mucho, claramente nos vino a ayudar. Si ya teníamos un buen plantel, hoy en día con él es mucho más”, fue el gran respaldo de Matus para Turboman, quien marcó su primer gol como audino precisamente ante el Romántico Viajero.

Esteban Matus en acción ante Fabián Hormazábal. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Con este triunfo, Audax Italiano quedó a un punto de las 38 unidades que acumula Universidad de Chile. Eso sí, los Tanos están a 10 de Coquimbo Unido, que registra 47 puntos y camina con fuerza rumbo al primer título de su historia. El tiempo dirá cómo termina cada una de las historias. Y si Matus llega por fin al Centro Deportivo Azul de manera oficial.