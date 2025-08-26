Una terrible situación se vivió durante el último duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en donde el zaguero de los itálicos, Cristóbal Muñoz vivió una grave lesión durante el encuentro, lo que lo tendrá un largo tiempo alejado de las canchas.

El jugador de 25 años sufrió la rotura del tendón de Aquiles y debió ser intervenido, por lo que estará fuera por cerca de 6 meses. “La operación salió muy bien, todo va mejorando a poco”, comentó en conversación con AS.

Cristóbal Muñoz habla de su lesión

Sobre que recuerda del incidente, el jugador señaló al medio que sintió como un piedrazo en el talón. “Y en el momento que sentí eso, miré hacia atrás y cuando vi que no había nadie, me di cuenta de que era grave”.

“No sentí ningún momento de dolor intenso, nada, pero sí fue la desesperación, la frustración del momento que me hizo reaccionar así, porque se te pasan miles de cosas por la cabeza. Recuerdo que todos trataban de calmarme”.

Agregando que también fue muy comunicarse con su familia. “Me costó mucho, porque en el camarín no teníamos mucha señal. Mis papás no estaban en el estadio, pero sí estaba mi pareja y mi hija, y lo único que pensé era que quería verlos, porque se iban a preocupar por la ambulancia.

“Fue todo muy estresante en ese minuto, porque estaba destrozado. Mis papás estaban tristes al comienzo, porque saben todo el esfuerzo que he hecho para asentarme en el equipo.

Señalando que a pesar de que es un momento complejo, lo ha llevado mejor de lo que esperaba. “Pensé que iba a ser un poco más difícil. Siento que ahora la lesión me pilló un poco más preparado que el corte de ligamentos que tuve hace tres años”.

“Más que el dolor o estar con la bota, yo creo que va mucho en el tema de lo que uno piensa. Pasas de estar con tus compañeros a estar en cama sin poder moverte. Juega mucho lo mental, pero estoy con psicólogo, la contención de Audax, que se ha portado espectacular, y de mi familia. Estoy tranquilo”.

