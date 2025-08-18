Eduardo Vargas vivió un partido de dulce y agraz con la camiseta de Audax Italiano ante Universidad de Chile por la Liga de Primera. Turboman volvió al Estadio Nacional, pero no con los azules.

El delantero le cerró las puertas a un regreso al Centro Deportivo Azul, recaló en La Florida y fue una de las figuras del triunfo itálico ante la U, incluso anotando el segundo gol del partido.

Y si bien en la previa del partido el ambiente estaba a favor de Vargas, recibiendo aplausos y el cariño de los hinchas a su llegada, todo cambió durante el encuentro, pero aún más luego del gol.

La furiosa reacción de Eduardo Vargas tras las pifias

Fue en el minuto 62′ que el corazón de millones de hinchas de Universidad de Chile se quebró con la anotación de Eduardo Vargas. Aún cuando pidió las disculpas, algunos no perdonaron su fallido retorno.

Una vez consumada la derrota de Universidad de Chile, y en medio de la alegría por el triunfo, el delantero que ganó la Sudamericana en el 2011 con los azules fue pifiado por varios de los hinchas presentes.

Pidiendo perdón, así fue la reacción de Eduardo Vargas tras anotar a Universidad de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Fue Meganoticias quien captó la imagen que se ha vuelto viral en las últimas horas. Mientras Turboman se retiraba de la cancha del Estadio Nacional se escuchan los chiflidos del público presente.

Con dirección a los camarines, el noticiero grabó el momento en que Vargas le responde a los presentes en Ñuñoa. Mientras movía la cabeza en señal de negación, lanza: “Están equivocados”, en más de una ocasión.

Una molestia evidente por una teleserie que se alargó más de lo necesario para el ahora jugador itálico, que bien pudo vestir la camiseta de Universidad de Chile, pero que por una serie de situaciones, se terminó privando del sueño de los hinchas azules.

Mira la imagen que captó Meganoticias y su programa MegaDeportes:

¿Cuándo es el próximo partido de Audax Italiano?

Audax Italiano enfrenta este sábado 23 de agosto, a las 17:30 hrs, a Coquimbo Unido en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido es válido por la fecha 21 de la Liga de Primera.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Universidad de Chile enfrenta este miércoles 20 de agosto, a las 20:30 hrs, a Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América, en Argentina. El duelo es válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.