Previo a las eliminaciones de Gran Hermano, Constanza tuvo un momento de sinceridad con Scarlette respecto al quiebre de amistad con Pincoya. Cabe recordar que las participantes tuvieron un fuerte conflicto en una pasada fiesta del día viernes, generando así, una posterior distancia entre ellas. Por ese lado, la bailarina reveló lo afectada que está por esta situación, cuestionándose también si seguir en el reality de Chilevisión.

“Pelearme con la Pincoya para mí es como pelear con mi mamá”

“Yo sé que tengo mis metas personales pero siento que he aguantado mucho”, comenzó a expresar Constanza.

“Mi batalla es distinta a las de los demás. Siempre he dicho que lo que me sostenía acá era la amistad. Para mí pelearme con la Pincoya es como pelear con mi mamá”, declaró entre lágrimas la bailarina.

Asimismo, agregó que siente que no merece tanta distancia. “Siento que di mucho y tampoco merezco tanta distancia”.

“Pero tampoco puedo demandar algo ¿cachai?, no puedo exigir“, reflexiona Constanza con sus ojos llenos de lágrimas.

“Si a ella no le nace naturalmente de ser una forma, ¿para qué voy a exigirle?“, concluye la bailarina.

Coni y Pincoya discuten por encendedor

Durante el pasado episodio, Pincoya le pidió el encendedor a Constanza, lo que causó asombro por parte de la bailarina, causando una respuesta más menos sarcástica que no se lo iba a robar y que se lo devolvería, estás palabras generaron más distancia entre ellas.

Tras el tenso momento, Pincoya se dirigió la habitación, y mientras se cambiaba de ropa le dijo a Estefi: “ella me busca para que yo, a ver qué le digo yo, yo no le voy a decir nada. Porque en realidad, si ella piensa eso que piense lo que quiera, yo le prestó fuego y todas tenemos fuego pero me gusta que me lo devuelvan altoque”.