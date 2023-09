"¡Yo no voy a permitir que esta hue** me toque!": Revelan el registro de la pelea entre Coni y Pincoya en GH

Una de las peleas más inesperadas dentro del encierro ocurrió durante la fiesta de Gran Hermano el pasado viernes entre Pincoya y Constanza, en donde la bailarina pidió su renuncia o la expulsión inmediata de la casa de la oriunda de Chiloé.

En un registro obtenido por TiempoX, se muestra nuevos momentos de la fiesta, entre ellos el fuerte impasse entre los integrantes de la familia Lulo, en donde Constanza le recrimina a Pincoya por conversar con Sebastián y Fran para limar asperezas.

“Hoy día no quiero hablar ni con usted ni con ella porque voy a dejar la cag. Si usted se quiere abuenar con el Fran y con el Seba, hagan la hue’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, se señaló a la sureña que estaba junto a Francisco.

Coni exige la expulsión de la Pincoya

Las imágenes reveladas este sábado muestran a la bailarina discutiendo con Pincoya, pidiendo su salida, mientras se escucha a Francisco tratar de frenar la discusión y a Seba diciendo “esta es la persona que tu tanto defendis”.

Por otra parte, Constanza grita “¡Que se vaya esta weo, que se vaya esta weon*. Me empujó. Yo no voy a permitir que esta weo me toque”.

Las siguientes imágenes son del confesionario en donde Coni pide la salida de Pincoya. “Pasó algo indiscutible en la fiesta. Esta mujer me empuja a mí, entonces yo quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada”.

Por su parte, Pincoya muy afectada, agrega: “yo a ella le tengo un amor grande, pero no la voy a detener”. El registro final es de Coni armando su maleta, mientras Michelson llora y le pide que se quede.

Revisa el registro a continuación