Gran Hermano se encuentra viviendo una de las polémicas menos esperadas y más devastadoras para los fans de la Familia Lulo, luego de que se reveló que Constanza Capelli pidió la expulsión de Pincoya, tras una fuerte discusión entre ambas acusando a la oriunda de Chiloé de agresión.

Todo ocurrió durante la nueva fiesta de la casa la noche de este viernes, en donde las amigas se enfrentaron luego de que Pincoya conversó con Sebastián y Francisca, quienes se le acercaron de manera separada para limar asperezas. Lo que desató la molestia de la bailarina.

“Con la Fran y con Seba, hagan la hue*’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, expresó Coni, mientras Pincoya no respondió nada, hasta que se alejó del lugar, para luego comentarle a Pancho: “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“.

“Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“, respondió Francisco.

Renuncia o expulsión

Sin embargo, la discusión entre ambas siguió escalando durante la noche, en donde tras nuevamente enfrentarse, Pincoya sujetó a Constanza de los brazos, quien la acusó de agresión y tras dirigirse al confesionario, pidió la expulsión de la sureña y en caso de que eso no suceda, renunciará al encierro.

La producción se encuentra revisando las imágenes para determinar qué decisión tomarán al respecto en cuanto a las jugadoras, situación que, según anunciaron en sus redes sociales, se revelará el domingo en el programa estelar.

Reacción de los televidentes en redes sociales

Como es habitual, los televidentes no tardaron en volcarse a las redes sociales para revelar su sentir al respecto, en donde las opiniones están divididas.

Revisa alguna de las reacciones a continuación