Una impactante situación se originó en la casa de Gran Hermano, luego de que se reveló que Constanza pidió la expulsión de Pincoya y en caso de que eso no ocurra, renunciará al encierro. Esto tras una fuerte discusión protagonizaron durante la fiesta de los viernes.

Red Carpet confirmó la noticia con Chilevisión, quienes nos informaron que efectivamente un inesperado conflicto se llevó a cabo este viernes al interior del encierro, en donde Constanza y Pincoya tuvieron una fuerte discusión.

Sin embargo, la situación que habría quebrado la relación es cuando Pincoya toma del brazo a Coni, lo que habría gatillado que ella la acuse de agresión y pida su expulsión de la competencia.

Según nos relatan, tras ir al confesionario, Constanza pidió la expulsión de la oriunda de Chiloé por agresión y en caso de que esto no ocurra, confirmará su renuncia del espacio.

La producción se encuentra revisando las imagenes para determinar que pasará con las jugadoras y cuáles serán las decisiones que se tomarán al respecto.

¿Qué pasó entre Pincoya y Coni?

En la última fiesta de Gran Hermano, las dos amigas protagonizaron una fuerte discusión debido a que la oriunda de Chiloé conversó con Francisca y Sebastián sobre sus conflictos, por lo que fue increpada por la bailarina.

“Con la Fran y con Seba, hagan la huea’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, expresó la bailarina visiblemente molesta.

Por su parte, la oriunda de Chiloé no dijo nada, hasta que Coni se alejó y le comentó a Francisco: “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“.

A lo que “Papa Lulo” respondió: “Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“.

Revisa el momento a continuación

Sin embargo, al parecer, este no sería la única discusión que tuvieron durante la noche.