Una nueva fiesta se llevó este viernes en Gran Hermano, en donde una inesperada discusión, se tomó la casa más famosa del mundo, la que tiene como protagonistas a la “Familia Lulo”. Esto luego de una conversación que tuvo Pincoya con Fran y Sebastián, lo que molestó a Constanza.

Tras el masivo reingreso al reality de competencia, los conflictos no se han hecho esperar y distintas situaciones de alta intensidad ocurrió durante esta semana en el encierro, esto porque los ex jugadores regresaron con todo a la competencia y antiguas asperezas se abrieron nuevamente.

Las llegadas más controversiales son la de Sebastián y Fran, quienes antes de irse protagonizaron distintos conflictos con Coni y Pincoya, sobre todo la influencer que en el día previo a su eliminación protagonizó una de las peleas más fuertes de la competencia con la oriunda de Chiloé.

Por lo mismo, Constanza tomó por sorpresa que durante la fiesta, Pincoya conversó con ambos, aceptando sus disculpas, lo que causó su enojo y el desacuerdo entre las amigas.

La reacción de Coni

Durante la fiesta, Sebastián se acercó a Pincoya y le dijo “Después vemos si podemos recuperar lo que formamos… que fue una linda amistad“, mientras que ella respondió que está bien, pero que “no me busques, porque me vas a encontrar“.

“Mira, no te voy a pedir que tengamos la misma relación que antes. Pero sí un trato cordial para recuperar lo que empezamos… Éramos hermanos po’, Pinco“.

Luego Fran también se acercó a conversar con Pincoya y le pidió disculpas por la fuerte discusión que tuvieron. “Estábamos encerradas por mucho tiempo, si supieras todo el amor que te tengo… es parte del ser humano, uno no es perfecto, estamos en un juego, pero la verdad te deseo mucho éxito”.

Tras esto, Coni fue a conversar con Pincoya y Francisco y señaló: “Con la Fran y con Seba, hagan la huea’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”.

Por su parte, la oriunda de Chiloé no dijo nada, hasta que Coni se alejó y le comentó a Francisco: “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“.

A lo que “Papa Lulo” respondió: “Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“.

