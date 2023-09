Volvió la placa de nominación a Gran Hermano luego de la intensa semana de repechaje, dónde reingresaron ex participantes a la casa más famosa del mundo. A diferencia de los ingresos de los nuevos participantes los antiguos volvieron jugando de inmediato ya que no fueron favorecidos con la inmunidad.

Los que sí tienen inmunidad está semana y no podían ser votados son Hans, Pincoya, Cony y Jorge ya que cumplieron 100 días en el encierro y fueron premiados con dos semanas de inmunidad.

Por otro lado, iCata tampoco podía ser votada para ser la líder de la semana, finalmente la placa de nominación de esta semana la componen Scarlette, Francisca y Raimundo.

Pincoya y Constanza se unen contra Raimundo en Gran Hermano

Los votos más cuestionados de está semana fueron los de Cony y Pincoya, quiénes eran muy cercanas a Raimundo, incluso el joven salvó a la oriunda de Chiloé en una placa de nominación aún así lo votaron debido al distanciamiento que han tenido este último tiempo, y al parecer al rencor que le guardan porque Rai votó para que volviera Fran y Seba.

Cuándo Pincoya fue llamada al confesionario para votar comenzó a diciendo “mis votos eran para otra persona era para Fede pero como él va a partir un rato más mi voto va a cambiar, yo voy a dar mis dos votos para Rai, te nominó no porque no te tenga cariño es porque tu me has fallado, me has fallado dos veces así que mis votos son para ti”.

Mientras que los argumentos de Cony fueron los siguientes: “mis dos primeros puntos van a ser para la guagua rusa Raimundo, él ha demostrado bastantes actitudes que me parecen muy desconfiables y contradictorias a veces una intención no positiva. Así que mis primeros dos puntos van para ti Raimundo”.