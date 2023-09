Tras el reingreso de los ex participantes debido al repechaje de Gran Hermano, anoche se vivió una nueva placa de nominación, dónde finalmente Scarlette, Fran, Raimundo y Nacha fueron los nominados por sus compañeros. Sin embargo, iCata salvó a Nacha de la gala de eliminación.

Sin duda, a sido una semana intensa en la casa estudio ya que Constanza se enteró antes de que ingresaron sus compañeros del repechaje que Fede votó a Francisca para que volviera a la casa, esto trajo varias discusiones entre la nueva pareja hasta que el argentino decidió renunciar para irse de la casa más famosa del mundo.

La última conversación de Cony y Fede en Gran Hermano

Durante el capítulo del día jueves se conoció la renuncia de Federico Farrell a la casa de Gran Hermano, y antes de que lo comentará a sus compañeros sobre su partida se acercó a Cony para explicarle su salida de la casa.

“Quería hablar de lo que pasó y estos días que vienen pasando, yo desde que entré acá no tenía muy claro porque quería vivir la experiencia. Y en estos días después de lo de la votación creo y finalmente entiendo lo que estaba haciendo acá, cometí un error enorme y tengo que hacerme cargo, decidí mal con motivos que no eran los que yo hubiera querido tener en el corazón y mente a la hora de votar en el repechaje” señaló Fede.

Fede continuó dando su explicación diciendo “pensé en serio pensé que tenían algo con la Fran que quizás podía sanarse si ella volvía después me di cuenta que me había equivocado y fue una decisión mala”.

A esto Cony le comenta “Ay Fede no sé qué decirte, no te entiendo y siento que no te conozco. Porque tienes una insensibilidad que es impresionante y te vale verg*”. A ésto Fede le dice “no me vale verg* pero tampoco”, y Cony lo interrumpe diciendo “no me vengas a decir que no es grave porque ésto ahora es mi vida Fede llevó 100 días acá”.

“Se que es muy importante por eso quise hacer está charla acá, no pretendo que me creas. No hay manera de que yo te pueda decir algo y me crear ” continuó Fede. Capelli se mostró comprensiva con el jugador y le respondió “lo que tú estás haciendo ahora es conversando conmigo para estar tranquilo, no para que yo me quede tranquila porque cuando uno piensa en el otro si le preocupa y si espera algo”.

Revisa acá la conversación completa: