Gran Hermano sigue dando que hablar y no solo por las polémicas sino que la convivencia en la casa más famosa del mundo se complica cada día más. Durante el capítulo de anoche se conoció la nueva placa de eliminación y los participantes decidieron que Francisca, Raimundo, Jennifer (Pincoya) y Jorge están en peligro de abandonar la casa estudio.

Pero eso no es todo ya que la semana pasada en RedCarpet te contamos que está semana ingresaron nuevos participantes al reality de Chilevisión, y ayer confirmaron a través de la cuenta de Instagram que finalmente serán 3 los nuevos jugadores de Gran Hermano, por lo que pasarán a ser 12 nuevamente.

¿Quién es Fede Farrell?

Está noche se conocerá por fin la identidad de los tres nuevos participantes de Gran Hermano, lo único confirmado es que son dos mujeres y un hombre. El probable nuevo integrante sería Fede Farrell, quién se hizo conocido en nuestro país luego de su participación en el reality de Mega “Resistiré”.

Durante su participación en el programa de resistencia de Mega tuvo un amorío con Tere Kuster pero la participante mantenía una relación fuera del encierro. Fede es argentino y se dedica a la música y al modelaje, los últimos 13 años de su vida los pasó en México sobre dos ruedas y luego comenzó a recorrer Centroamérica, realizando una documentación de todo su viaje.

“Estoy desempleado, soy un bicivagabundo. Tuve una vida adulta muy bonita, muy privilegiada, nunca me faltó trabajo (…) tuve una carrera que me daba plata, no me faltaba nada. Económicamente, tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, pero una insatisfacción muy grande” señaló el cantante en su Instagram donde cuenta con más de 854 mil seguidores.

Nuevamente se volverá a encontrar con Ignacia Michelson otra de las nuevas participantes de Gran Hermano, con Nacha se conocieron en Resistiré precisamente el primer reality show de la chilena.