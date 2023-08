Durante este martes hemos visto como los participantes de Gran Hermano están realizando la prueba del líder de la semana. En esta los participantes deben tener una paciencia y resistencia de oro para ganarse la inmunidad y 8 millones de pesos.

Esto porque los participantes se encuentran amarrados en una caja gigante sin poder apoyarse en nada más que en la caja y en sus compañeros, junto con esto también tienen una botella de agua y no pueden abandonar la prueba ni siquiera para ir al baño.

Se van a ir uno a uno

Luego de más de 3 horas de competencia y con Jorge, Mónica y Cony fuera de competencia, solo quedan amarrados Pincoya, Raimundo, Hans, Rubén, Alessia y Francisca.

Pincoya aún sigue en competencia pero ya se encuentra cansada de sus demás compañeros, quiénes tampoco quieren dejar la competencia para así ganarse los 8 millones de pesos incluidos en el premio.

Fue en una de las tantas conversaciones en que Pincoya fue directa y le lanzó un directo comentario a Rubén sobre las ganas que tienen todos de eliminarla del reality.

Y es que Rubén junto con Pincoya y Rai se encontraban hablando de los votos y las formas que tienen para votar los participantes en el juego, algo que según los dos últimos son para usarse.

“En mi punto de vista, son pura m**rda. Me tienen chata. Me tienen aburrida. Pero les voy a dar la pelea hasta el final con… Siganme votando no más se van a ir unos a unos conmigo los w*ones“, destacó.

Posterior a esto la transmisión en pluto se fue a comerciales así que no pudimos ver la conversación completa de los participantes.

De igual forma puedes revisar parte de la conversación a continuación: