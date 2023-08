Este martes en Gran Hermano se está realizando una nueva prueba del líder en la casa estudio de Buenos Aires y es que los participantes ya se encuentran compitiendo por ver quién será el nuevo inmune de la semana.

Hay que recordar que durante el programa estelar conoceremos quién resultó ganador de la prueba del líder y el que tendrá la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominación de este jueves.

En esta nueva prueba de Mercado Libre los participantes deben encontrarse amarrados a una caja gigante en la arena y no pueden soltarse, cumpliendo diversas reglas para así continuar en competencia.

¿Se le subieron los humos?

Desde temprano en la mañana los participantes se encuentran amarrados a la caja gigante y Francisca, Alessia y Rubén se encuentran cerca uno del otro por lo tanto han tenido tiempo de conversar.

Fue aquí dónde Francisca Maira se lanzó unos comentarios sobre Rai y Cony, destacando que nuevamente les caen mal y que no le gustaba la actitud del recién llegado de la casa.

“Se me nota igual, que me caen mal de nuevo(…) Que como en verdad se nota que me caen como p*co de nuevo, no no me caen mal. Pero como que no se…“, comenzó explicando Maira a los dos participantes, a lo que Alessia destacó que “no le compro nada” (a Rai).

“No me cae mal, pero siento que se le subieron demasiado los humos, eso fue. Como que muy egocéntrico“, le dijo a Alessia en un momento e incluso la cantante le dijo que le había dicho eso desde el principio.

“Pero acá como que andan los dos con los humos arriba y esa w*a a mi no me gusta w*ona. Y en verdad la raja, yo se que quizás si efectivamente van a ganar y ojalá así sea, de verdad. Pero igual eso no quita que seai no tan egocéntrico“, destacó sobre sus dos compañeros.

Puedes revisar el momento a continuación: