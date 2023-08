Fran decide dar un paso al costado tras acercamiento de Rai y Coni: "No me voy a meter ahí"

En un nuevo capítulo de Gran Hermano la última eliminada del reality de Chilevisión Skarleth llegó hasta el estudio para conversar con el panel sobre su estadía en la casa más famosa del mundo.

La joven de 18 años fue recibida por su familia, pololo, y sus ex compañeros de encierro, y durante la transmisión en vivo pudo ver las primeras imágenes del reality luego de su salida. Y vio que Jorge quedó muy afectado luego de su salida, además se pudo ver el beso entre Fran y Coni, y el beso entre Rai y Coni, sumado a la nominación espontánea que hizo Rai a Jorge y Hans.

¿Qué le dijo Fran a Rai luego de su beso con Coni?

Eso no fue todo ya que en el capítulo de anoche también pudimos ver como Fran le dejaba las cosas claras a Rai luego de ver el acercamiento amoroso entre él y Coni. Mientras Rai estaba en el patio Fran salió y Raimundo le preguntó si estaba enojada.

A lo que Fran responde: “Yo enojada, contigo porque estaría enojada contigo”, “porque te pones tan lejos” le dice Rai, a lo que Fran dice “porque me pondría más cerca, lo que pasa es que esta silla está mala, porque te afecta que esté lejos de ti, no creo”, mientras Rai solo se rie.

“Te veo bien, te veo feliz, te veo casado con hijos así que me alegró tanto por tí. Así que, adiós, suerte, mi camino sigue para adelante” confiesa Fran. A esto Rai dice “no se que estay hablando”, “yo tampoco” dice Fran mientras Rai se sigue riendo.

Asimismo le dijó Rai “pero algo te paso conmigo” y Fran le dice “estaba dando mucho, mucha comida, mucho abracito a cambio de nada no”. A esto Rai le pregunta “Pero ¿porque te nació eso, porque estabas buscando algo de mi y nunca llegó?”

Fran le dice “no porque te he visto regaloneando más con otras personas” y el joven agrónomo le dice “he tenido buena onda” y Fran le dice “Bebé yo veo todo, te he visto teniendo onda y lo encuentro bacán y rico por lo mismo no me voy a meter ahí, nada que ver”.