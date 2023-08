"No va a pasar de nuevo": Cony tuvo intenso beso con Fran y Rai tras la fiesta de Gran Hermano

Como cada viernes en Gran Hermano se vivió una fiesta, está vez la “Fiesta PedidosYa”, dónde disfrutaron de rica comida, música y jugaron a la sillita musical y finalmente Alessia se convirtió en la ganadora de una rica bolsa con dulces.

Además Skarleth escuchó la nueva canción de Pailita y Pablo Chill-e “Corazón Roto” donde confesó que la escuchó antes del estreno y que su ex se la había dedicado, precisamente el intérprete del tema. Pero eso no fue todo ya que se vio como Coni y Raimundo muy cerca bailando, incluso fueron al confesionario juntos para preguntar porque la fiesta duró tan poco.

Luego de la fiesta todos volvieron a la casa y mientras Raimundo estaba en la pieza con Fran, Coni fue a fumar con la Pincoya y le dice “si él tiene onda con la Fran, cero posibilidad”.

Además confesó que “yo tengo que ser la prioridad para alguien” admitiendo además que le interesa a Seba. Mientras Coni se acostaba Fran fue a la pieza y le dio un piquito de buenas noches a la bailarina, luego volvió y le preguntó si iba a dormir y se dieron un intenso beso, precisamente cuando Rai no se encontraba en la pieza.

Nuevamente Fran vuelve y le dice el último porque estuvo muy bueno, luego se van afuera de la pieza y se vuelven a besar a fuera de la puerta de la pieza, dónde Alessia las encuentra y se sorprende al verlas diciendo “que chucha”. Luego le confiesa a Rai que se agarró a la Fran y que la Ale las vio.

¿Cómo fue el beso de Fran y Cony?

Pero la noche de besos de Cony no terminaba ahí, luego de que Fran se fue de la pieza Rai se acostó en la cama de al lado de Cony, y la bailarina le pidió un piquito al joven agrónomo, a lo que él accedió y se dieron un intenso beso. Luego Capelli le dijo que no la cagaran más porque son amigos y se llevan bien, por lo que le dijo que no volvería a pasar.

Así fue el beso de Cony y Rai