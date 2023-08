El reality de Chilevisión Gran Hermano sigue dando que hablar pero no todas las noticias son positivas, ya que las familias de los participantes no lo han pasado muy bien debido al acoso en redes sociales que han recibido.

Mientras los participantes se encuentran 100% desconectados de la vida real y las redes sociales, sus familiares más cercanos manejan sus cuentas dónde semanalmente reciben diversos mensajes y comentarios negativos debido a su participación en la casa más famosa del mundo.

Hermana de Rubén de Gran Hermano denuncia graves amenazas

En conversación con LUN Belén Gutiérrez, hermana del Carabinero en retiro de 26 años Rubén Gutiérrez confesó lo mal que lo ha pasado debido a la participación de su hermano en el reality de Chilevisión.

“Estoy con sicólogo y siquiatra porque me angustia mucho pensar qué sucederá cuando mi hermano salga del reality…Pienso que lo pueden golpear o que tal vez no le darán trabajo con lo que inventa la gente. Me dieron crisis de ansiedad tan fuertes que no podía dormir”.

Además señaló que lo están pasando pésimo por el cyber acoso en redes sociales a lo que comentó; “han sido meses muy difíciles porque ha habido muchos comentarios muy inapropiados y muchas amenazas de muerte y de golpes”.

También comentó que desde la tercera semana del reality los comentarios a través de redes sociales se volvieron más intensos, “Tipo, si te veo, te voy a golpear. También deseos de muerte” confesó la encargada de las redes de su hermano.

Lo más grave es que los malos ratos no solo han sido por los mensajes en redes sociales, sino que también han sucedido de forma presencial. “Nos fueron a molestar en el trabajo. Llegaron tres personas preguntando si éramos hermanas de Rubén. Mis compañeros dijeron que sí, sin pensar lo que iba a pasar, porque nos dijeron cosas horribles de él. También he tenido roces con la gente de la universidad” finalizó Belén.