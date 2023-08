Dentro de Gran Hermano, se desarrolló uno de los enfrentamientos más intensos hasta la fecha entre algunos participantes. Todo sucedió debido a una torre de almohadas que indignó a Mónica, la integrante de tercera edad. Por ese lado, también hubo discusiones con Rubén y Rai, donde este último paro el carro al ex carabinero.

Rai arremete contra Rubén tras pelea de “muro” de almohadas

Después de la molestia Mónica sobre el incidente de las almohadas en su habitación, Rubén intentó respaldarla frente a Raimundo. No obstante, la conversación entre estos dos concursantes se transformó en una disputa cuando el ex carabinero lo confrontó.

“Tú viniste a buscar las almohadas pa acá po viejo”, comenzó diciendo Rubén hacia Raimundo durante la discusión.

Un intenso dialógo en donde Raimundo defendió lo sucedido, el cual solo fue un mal entendido y le dijo a Rubén que “tu hablas, hablas y hablas, no escuchas”.

Tras esos dichos, Rubén le señaló que mañana conversarán la situación.

Discusión entre Mónica y Pincoya por almohadas

Cuando Mónica comenzó a exigir explicaciones a Rai, que pacientemente le decía por qué pusieron las almohadas, nombró a la oriunda de Chiloé, quien rápidamente se acercó para aclarar la situación, aumentando las tensiones.

“Como siempre estás molestando en la noche, yo no estoy loca. No te metas, porque no estabas jugando, a mí no me vengas a hacer esas cosas“, señaló Mónica, mientras que la integrante de la Familia Lulo le “paro los carros”. “Señora Mónica, corte su show conmigo. Le voy a decir una cosa, vaya a cortar su show. Usted me está echando la culpa de que yo estaba conversando, y estaba conversando con las chicas”.

“Estabas en el espejo, como siempre, conversando en la noche a la hora que sea, con las cámaras. Yo no estoy loca, estaba hablando con él (Raimundo), no te metas”, replicó la participante de tercera edad, mientras Pincoya le comentaba que no le habían hecho nada con mala intención y además “Qué tiene que ver que hable con las cámaras, nadie le está diciendo que usted está loca. Yo no le estoy haciendo machitún. Yo no coloqué las almohadas”.