¡Rai busca rival! Ex Gran Hermano confirmado para la versión chilena de la Velada del Año

Uno de los eventos más exitosos del streaming y que por suerte no ha sido arruinado por Gerard Piqué como la Kings League, es la Velada del Año de Ibai Llanos. Evento que reúne a streamers para pelear en combates de boxeo. Pero ahora se viene la versión chilena.

Noche de Combos es el evento que el próximo año busca seguir lo impuesto por los streamers españoles y tener a figuras del internet y la TV peleándose a combos. Y ya tiene a sus peleadores, entre ellos Raimundo.

El ex Gran Hermano y que fue eliminado hace algunas semanas del reality, es uno de los influencers que peleará en el evento. Incluso hay otro del mundo del programa, el comediante Claudio Michaux que anima los react de GH.

Rai destacó en Gran Hermano por su estado físico y se le veía entrenando en cada segundo de la jornada, por lo que puede ser un duro contrincante en esta Noche de Combos. Claro que aún no tiene rival.

Quien peleará con Raimundo aún no es oficializado y es el único del cronograma que no ha sido informado. Algunos decían que podía ser Shelao, chileno streamer que justamente estuvo en la Velada de Ibai este 2023, pero no habría querido participar.

El participante del reality hecho en Argentina en su momento fue bastante popular, y aunque tras su segunda eliminación se las arregló para hacer eventos y tener su fanaticada fiel pese a sus conflictos en la casa con Constanza Capelli, hoy tiene más hate que antes.

Esto porque vivió toda una polémica a días de salir al ser sorprendido en un ascensor besando a otra mujer que no era Alessia, también exparticipante de Gran Hermano y que al menos hasta ese punto se suponía que salían.

¿Quiénes son los peleadores de la Noche de Combos.

Rai no es el único famoso en esta cartelera, ya que también está Max Cabezón. El chef y conocido por participar en Masterchef, hoy está en Tierra Brava de Canal 13. Claro que según filtraciones, el hombre de 33 años ya fue eliminado.

Michaux es la otra cara conocida del evento, aunque también se podría incluir al influencer Rey Alcalde quien ha participado en varios videos humorísticos y es actor.

Revisa los combates de la Noche de Combos:

Cesarlive vs Janojey

Raimundo vs por confirmar

Max Cabezón vs Rey Alcalde

Moai vs Michaux

Tabatha Pacer vs Hifranny

Neckolol vs Mikemil Fort

¿Cuándo es la Noche de Combos y dónde ver?

El evento, que emulará lo hecho por Ibai con la Velada del Año, se realizará el día 10 de febrero del 2024. De hecho ya tiene recinto confirmado: el Teatro Caupolicán de Santiago.

Esta velada la organizó Dylantero, streamer chileno que se caracteriza por usar una bolsa en la cabeza con lentes y que anunció en febrero este evento. Por ahora no se ha informado venta de entradas, pero sí que será transmitido.

La Noche de Combos será transmitida gratis por YouTube, Twitch y Kick.