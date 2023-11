Este miércoles, un nuevo cara a cara en Tierra Brava impactó a los participantes, quienes además debieron enfrentar un nuevo cambio de reglas, en donde a los ya nominados, Miguelito, Fabio, Shirley y Nicole, se les sumó dos nuevos integrantes, quienes quedaron en zona de peligro por decisión de sus compañeros.

Sin embargo, eso no es todo, ya que los dos nominados no irán a la competencia de salvación, por lo que el próximo nominado se encuentra entre ellos.

El inesperado cara a cara

Al momento de votar, la conductora del espacio, Karla Constant, informó el cambio de reglas, en donde a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, en donde cada equipo debe nominar a uno de los suyos para quedar en zona de eliminación por convivencia, esta vez se escogen dos, uno de cada equipo.

Esta situación molestó a Pamela Díaz, quien señaló que ella quería votar a Angélica Sepúlveda: “No le puedo decir Chucky, no sé si decirle Luz Clarita o Ángel, la niña de las flores, porque llegó a la casa y no ha aprendido que han pasado 14 años”.

Por su parte, Angélica declaró que tampoco estaba de acuerdo con el cambio, ya que ella quería votar por Guarén, que está en el otro equipo. “No me agrada, encuentro que es la que menos aporte es en la casa, es muy fome. Así que en la próxima nominación iré por ella y contra ella en duelo”.

Tras una breve deliberación, el equipo rojo determinó que Luis sea el próximo eliminado, en donde Shirley señaló que espera que de verdad deje la competencia. “Me encanta verte en esta posición, me has puesto muchas veces nominada. Menosprecias las cosas que hago, eres egoísta, no escuchas a tu equipo”, le dijo la peruana.

“Día a día ella sigue demostrando que su fuerte es la cama y dormir”.

Mientras que el equipo verde votó por Max Cabezón. Sin embargo, la Guarén, quien no estuvo de acuerdo con la nominación, votó por Arturo Longton, señalando que se sintió traicionada por él.

“Te nomino porque me vendiste un cuento. Yo no tenía idea quién era la señora Angélica y me dijiste que era una peleadora que me iba a hacer mier** y lo único que ha hecho desde que llegó es pelear con palabras banales, buscándole pelea a cualquier persona de la casa, sin éxito”.

A lo que Angélica gritó: “Prepara tu maleta, porque te vas. Tu bolsito, lauchita. Ya te voy a ver llorando después en los matinales. Aprovecha tus últimos días que te quedan”.

Fabio, al igual que Pamela, lamentó al momento de votar el no poder nominar a Angélica. “Llegó con muchas faltas de respeto, en la mañana le di los buenos días y me empezó a decir que era un maric**(…) Aparte de homofóbica, eres agresiva, tu ignorancia es increíble”.

“Él trató pésimo a una mujer ayer, y a cualquier hombre que trate una mujer así le voy a decir maric**”, le respondió Angélica. Tras esto, el influencer español recordó el conflicto que tuvieron por la cucharada de carne, acusándola de golpearle la mano. “No lo golpeé, le corrí la mano porque estaba tirando sus babas en la carne que estábamos haciendo”.

Luego de las tensas nominaciones, la ganadora de Granjeras envió un contundente mensaje. “Aunque no pudieran votar por mí, me tienen terror, eso me va a hacer más guerrera aún, es muy halagador. (Pamela) Es súper cobarde, ella es capaz de mandar a sus mejores amigos a competir conmigo y no ofrecerse ella”.

Así, Max y Luis se convirtieron en los nuevos nominados para abandonar “Tierra Brava”. Ellos, a diferencia de Miguelito, Fabio, Nicole y Shirley, no irán mañana a la competencia de salvación, y uno de los dos será eliminado.

¿Quiénes son los nuevos eliminados de Tierra Brava?

Según las filtraciones de distintos medios, esta semana quien abandona la casa es Max Cabezón, por competencia, quien ingresó hace pocas semanas al encierro. Pero él no sería el único en salir del espacio, ya que Shirley Arica también habría sido eliminada del espacio, aunque se desconocen los motivos.