Raimundo fue uno de los personajes más queridos de la casa de Gran Hermano, pero debido a diferentes razones el público dejó de tenerlo en tanta estima y por eso se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia.

Y es que con el 63,88% de los votos, el agrónomo debió abandonar la casa estudio este lunes ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Por esta razón y luego de su paso por el panel de CHV este miércoles, Raimundo conversó en exclusiva con RedCarpet de Redgol y nos contó detalles de su estadía en la casa más famosa del mundo.

Contó cosas sobre su relación con Coni

Raimundo, Coni y Pincoya hicieron click bastante rápido en la casa y con esto se convirtieron en buenos amigos. Debido a esto, la relación de Coni y Rai también se puso distinta con diversos coqueteos entre ambos llegando incluso a darse un beso.

Tristemente la relación no prosperó debido a peleas y malos tratos de parte de la bailarina. Y sobre esto habló a RedCarpet donde comentó sobre la relación de coqueteo de Coni con Fede, destacando que eso también le afectó, pero que después lo respetó.

“En un principio fue fome porque fue como muy rápido su decisión incluso cuando entró él nosotros estábamos en buena, no habíamos tenido la discusión todavía y altiro ella como que ‘ay que rico un hombre liberal’ y como que también lo miraba mucho entonces fue como que fome de tu parte po“, explicó.

Fue aquí donde incluso reveló que tuvo una conversación con Fede y que él le pidió disculpas después de haber dicho tantas cosas sobre él y molestarlo en la casa.

“Al final la que me debía como el respeto era ella porque yo la conocía a ella no a él. Porque él venía de afuera, no sé quién era, no sabía su existencia. Entonces siento que la persona que le debe el respeto a uno es la que uno conoce y ella ve lo que hace, entonces ella tomó sus decisiones“, explicó sobre su relación con ella.

“Es respetable cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, con su vida, con sus maneras, con su forma de ser, así que lo respeté“, finalizó.

Puedes revisar la entrevista a continuación: