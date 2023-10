Una intensa jornada se volvió a vivir en Gran Hermano, tras una controversial nominación entre sus participantes. Asimismo, pudimos ver como participantes ocuparon estrategias, siendo una de ellas Constanza, quien aplicó la votación espontanea a dos compañeras de encierro.

Coni hace la espontanea ¿Quiénes son?

Constanza se dirigió al confesionario para realizar una estrategia personal y aplicar la votación espontanea a Estefanía y a Francisca, participantes que ingresaron hace poco a causa del repechaje.

“Mis primeros 3 puntos son para Estefanía”, comenzó expresnado la bailarina en el programa de Chilevisión. “El tema de la discusión con Ignacia y como ella enfrentó esa situación, más allá de que las dos se fueron de madres, creo que ella utilizó el recurso físico y me sorprendió”, argumentó.

“Hay algo que me dice que no confío en ella, es algo de percepción”, añadió con enfásis.

Pero eso no era todo, la bailarina presentó sus dos últimos votos para su “enemiga”, Francisca, asegurando que “sé que Sebastián es el líder y que la puede salvar. Es parte de mi estrategia, prefiero que ocupe ese comodín con ella y que veamos qué pasa con las demás personas”, explicó.

“Mis motivos, la verdad es que tengo bastantes, pero creo que sería repetitivo de mi parte decir por qué voto por Francisca”, sostuvo.

“Siento que lo primordial, una razón actual que no tenga que ver con las antiguas, sería que ella dijo que no le importaba mucho estar acá, que, si bien lo estaba pasando excelente, pero no era algo que le importara mucho irse o quedarse”, comentó.

“Y pienso que ante eso prefiero priorizar a la gente que de verdad quiere estar acá”, concluyó Capelli.

¿Quiénes están en placa de nominación?

Los nominados son los siguientes:

Scarlette (Fulminante), Estefanía (13), Francisco (7), Fran (7), iCata (5)

Así fue la votación en Gran Hermano

La votación se dio de la siguiente forma:

Estefanía: Le hizo la fulminante a SCARLETTE

Constanza: Hizo la espontánea, 3 votos para ESTEFANÍA, 2 votos para FRAN

Raimundo: Voto legado 2 por FRANCISCO

Alessia: 2 votos por FRANCISCO, 1 voto por ESTEFANÍA

Sebastián: 2 votos por ICATA, 1 voto por ESTEFANÍA

Scarlette: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Fran: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Hans: 2 votos por FRAN, 1 voto por ICATA

Francisco: 2 votos por ALESSIA, 1 voto por FRAN

Jorge: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRANCISCO

Jennifer: 2 votos por ICATA, 1 voto por FRAN

iCata: 2 votos por ESTEFANÍA, 1 voto por FRAN