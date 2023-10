Un capítulo de larga duración y extenso se vivió en Gran Hermano este domingo y es que por fin conocimos los detalles de la gran pelea entre Constanza y Jennifer en la fiesta.

Finalmente lo que comenzó como algo pequeño explotó con Constanza pidiendo la renuncia y además la expulsión de Jennifer por agresión durante la fiesta de este día viernes.

Da un paso al costado

Luego de que se nos mostrará toda la pelea y el contexto de esta en el episodio estelar durante la noche. Julio Cesar y Diana llamaron a cada una de las participantes a conversar al SUM. Primero fue Cony a quién se le comunicó que no hubo agresión por parte de Pincoya y que la chilota se queda, también se confirmó que la participante no deja la casa estudio.

Todo fue distinto cuando se llamó a Pincoya al SUM ya que se le preguntó sobre su relación de amistad con Constanza, a lo que la oriunda de Chiloé destacó que prefería dar un paso al costado y finalizar esta amistad con la bailarina para así mantener el cariño y poder reunirse afuera.

“Yo se que yo a ella no le hice nada, que ella confundió las cosas. Que yo en ningún momento me abuene con Sebastián como ella piensa. Siempre le dije yo a él, si tu la haces llorar yo no puedo volver a tener una amistad adentro contigo y yo tampoco voy a permitir que nadie hable mal de ella, ¿me entiende? Porque si alguien habla mal de ella yo siempre la voy a defender. El cariño está“, explicó Jennifer.

La chilota se puso sentimental al momento de hablar de su amistad con Cony destacando que siempre se van a querer y que de momento quiere estar distanciada de la bailarina para así cuidar la amistad y evitar más peleas.

“Me parte el corazón, pero yo voy a hacer un paso al lado porque no quiero que vuelvan a pasar estas cosas“, agregó Pincoya.

Asimismo, Jennifer destacó que de momento va a mantener un trato cordial pero que no cree, de momento, que vuelva a conversar con Constanza en el corto periodo de tiempo.