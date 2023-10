Gran Hermano estrenó uno de los capítulos más intensos de su transmisión luego de que se reveló de que Constanza pidió su renuncia en caso de que Pincoya no fuera expulsada de la competencia tras acusarla de agresión.

Esto debido a un fuerte conflicto que ocurrió en la fiesta del viernes, por lo que este domingo la producción reveló la decisión final.

¿Qué decidió Gran Hermano tras renuncia de Constanza?

Tras escuchar su versión de los hechos, Gran hermano le dice a Coni que acepta su renuncia, mientras ella comienza a hacer su maleta. Pero decidió seguir en competencia.

Tras ser llamada nuevamente al confesionario, la bailarina reveló que tomó una decisión de manera impulsiva y que no considera que Pincoya haya querido agredirla.

Mientras que los conductores del espacio, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, le explicaron que tras denunciar se sigue un conductor regular para tomar la decisión, sin importar que está denuncia se retracte, como fue en su caso.

“Si gran hermano decidiera expulsarla es porque realmente me agredió y personalmente, por más que yo quiera una persona, una agresión física no debería ser tolerada, lo cual no creo. Yo ya lo converse y ya me dijeron que ella no me agredió y yo no lo sentí así“, expresó.

“Yo amo a esa mujer, la adoro con mi alma. Aprendo mucho de ella y me duele mucho lo que pasó”, añadió visiblemente afectada.

Por otra parte, Gran Hermano tras revisar las cámaras decidió que Pincoya sigue en competencia tras considerar que no hubo agresión por parte de la oriunda de Chiloé.

Al saber el resultado, Coni confesó sentirse muy contenta de la resolución. “Yo no quiero que la Pincoya se vaya, fue algo que sentí en el momento, que se fue disipando. Es un alivio”.

El conflicto de Coni y Pincoya

Durante la fiesta de este viernes, Sebastián y Francisca se acercaron por separado a hablar con Pincoya, para tratar de reparar su relación, situación que molestó a Constanza.

“Con la Fran y con Seba, hagan la hue*’ que quieran, pero a mí no me hablen (…) Sálvate sola”, expresó Coni, mientras Pincoya no respondió nada, hasta que se alejó del lugar, para luego comentarle a Pancho: “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“.

“Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“, respondió Francisco.

Luego Estefanía se le acercó a ambos para preguntarles qué pasó, ya que escuchó la pelea. Mientras Pincoya le explicó, reveló que le dijo a Sebastián que podían tener buena onda, siempre y cuando él no le falte el respeto a la Coni.

Mientras que la ex Miss Chile le respondió que ella no permitirá que le traten mal, independiente de su cercanía con Constanza. “Te lo digo porque te quiero mucho (…) tu no la put’eas a ella como ella te put’ea a ti”.

En ese momento, la bailarina llega a decirle a Pincoya que deje de hacerse la víctima, mientras que le dice a Estefanía que no se meta. “No hables de mí”.

Sin embargo, la discusión escaló hasta el punto que la bailarina acusó a la sureña de agredirla, exigiendo su expulsión de competencia y si eso no ocurre, ella renuncia al espacio.

“Averigua lo que le dije a Sebastián”, en ese momento Pincoya toca a Coni para alejarla, lo que enciende la discusión. “Te vai a ir con esta, we’a que estás haciendo”.

Mientras el resto de los compañeros intentaba detener la pelea y Michelson pedía que se calme la situación, ya que son amigas.

“¡Que se vaya esta weon, que se vaya esta weon. Me tocó, me empujó. Yo no voy a permitir que esta weon* me toque. O se va ella o me voy yo. Una de dos. Yo jamás la he tocado”, mientras Michelson le pedía que se calme por la amistad que tienen, sin embargo, Coni no dio su brazo a torcer y pidió su renuncia.

“Se esta aprovechando de su favoritismo de mier** para dejarme sola”. Mientras el resto del grupo trataba de calmar a Pincoya, Sebastián se acerca a Constanza para discutir con ella y reclamarle la pelea con la oriunda de Chiloé.

“Con todo lo que te defiende ella, estás loca. Estas histérica, estas loca”, al mismo tiempo Ignacia trataba de separarlos y evitar que la discusión siga avanzando.

Al llegar al confesionario, Coni pidió la expulsión de Pincoya por agresión. “Pasó algo indiscutible en la fiesta. Esta mujer me empuja a mí, entonces yo quiero saber qué va a pasar. O se va ella o me voy yo. No me importa nada. Ella me empujo a mí, me dio vuelta y me empujo, No es la primera vez que lo hace, lo hizo con la Trini. O la sacan o me voy. Esta mujer es una traidora”.

